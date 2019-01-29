Число волонтеров в Амурской области увеличилось до 12 тысяч

Вопрос развития добровольчества обсудили на заседании правительства Амурской области. В течение 2018 года добровольцы организовали и провели более 1 850 акций и мероприятий. Число волонтеров в регионе увеличилось больше чем на треть.

По словам министра образования и науки Амурской области Светланы Яковлевой, в регионе более 12 тысяч волонтеров. С начала года их количество увеличилось примерно на четыре с половиной тысячи человек, то есть на 37 %. В течение 2018 года добровольцы организовали и провели более 1 850 акций и мероприятий в культурной, патриотической, международной, социальной, спортивной, экологической и образовательной сферах.

«Наиболее значимым мероприятием с точки зрения развития добровольчества в Амурской области стал молодежный образовательный форум "Добровольцы Амура–2018", который прошел с 6 по 8 апреля 2018 года. Участниками форума стали более 120 амурских волонтеров из всех муниципальных образований области.

Несомненно, большой вклад в развитие амурских добровольцев внес всероссийский конкурс "Доброволец России-2018". По итогам экспертного отбора председатель Амурского регионального отделения "Движение против рака" Ольга Мажарова с проектом "Навстречу жизни" вошла в десятку лучших в номинации "Оберегая сердцем".

Была учреждена специальная номинация "Серебряное волонтерство", первое место в которой заняла представитель Амурской области Галина Васильева с проектом фестиваля для активных пожилых людей "Варежка добра"», – рассказала Светлана Яковлева.

Предложено сформировать в Приамурье межведомственный совет по развитию добровольчества в Приамурье. Кроме того, принято решение о создании ресурсного центра по поддержке добровольчества в Амурской области. Планируется, что он появится на базе центра развития молодежных и общественных инициатив «Выбор».