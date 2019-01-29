Во Владивостоке ФСБ задержала причастного к массовым эвакуациям

Сотрудники ФСБ Приморского края задержали во Владивостоке молодого человека, причастного к массовым эвакуациям в социальных учреждениях и торговых центрах краевой столицы. Волна ложных сообщений о заложенных бомбах прокатилась по Владивостоку 23 января.

«Волна минирований» началась в Магнитогорске и перекинулась на другие российские города: 23 января она дошла Владивостока, 25 января – до Благовещенска.

Как сообщает ИА PrimaMedia, в столице Приморского края остановилась работа сразу нескольких торговых центров, пришлось эвакуироваться сотрудникам краевой администрации и некоторых других ведомств. Под удар попали несколько десятков школ. Учебный процесс был сорван, дети оказались на улице, порой без зимней обуви, портфелей и ключей от дома. Из-за расплывчатых формулировок в сообщениях о бомбе пришлось проводить эвакуацию не только в тех школах, которые получили письма от лжетеррористов. Все здания, где проводилась эвакуация, были обследованы, опасных предметов не найдено.

Как выяснили спецслужбы, адреса электронных почт, с которых поступали сообщения террористического характера, принадлежат зарубежным сервисам и направлены с IP-адресов, расположенных на территории Ближнего и дальнего зарубежья.

Ложные сообщения о заминировании в Приморье получили пять больниц, 26 средних общеобразовательных школ, 10 торговых центров, а также муниципальные и краевые органы власти. Всего 46 анонимных сообщений с угрозами совершения взрывов.

Одного лжетеррориста приморские силовики вычислили быстро, его шутка может обернуться уголовным делом. Молодой человек разместил в Инстаграме комментарий о причастности к массовым рассылкам. Тем самым, считают силовики, он создал у пользователей ощущение, что террористическая угроза реальна. Сотрудникам УФСБ и УМВД не составило труда установить личность «шутника». Под тяжестью предъявленных доказательств он полностью признал свою вину и раскаялся. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности.