В Приамурье прокуратура выявила, по чьей вине в воду Пояркова попал реагент

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Прокуратура Амурской области провела проверку по факту поступления реагента в систему водоснабжения Пояркова. Нарушения нашли в действиях двух организаций, а также местной администрации.

В надзорном органе установили, что реагент со стойким неприятным запахом карболки применила 15 января теплоснабжающая организация ООО «ТСК «Амур-2» на котельных «Центральная» и «Строительная» Пояркова.

Мера была вынужденной, так как население неоднократно несанкционированно сливало теплоноситель из закрытой системы теплоснабжения.

Вместе с тем прокуратура Михайловского района установила, что ООО «ТСК «Амур-2» не организовал производственный контроль эффективности промывки и дезинфекции системы водоснабжения, остаточного содержания примененного реагента в процессе водоподготовки, не организовал производственный контроль качества горячей воды при закрытой системе теплоснабжения в местах поступления исходной воды после водонагревателей.

Генеральному директору компании было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, установлено, что в 8 жилых домах Пояркова в связи с предельным сроком эксплуатации вышли из строя расположенные в подвалах скоростные водонагреватели, что привело к смешиванию воды систем водо- и теплоснабжения.

Вышедшее из строя оборудование перекрыли 16 января, из-за чего 8 домов были отключены от горячего водоснабжения. По факту ненадлежащего содержания и обслуживания оборудования прокурор Михайловского района директору управляющей компании ООО «ЭнергоСервис» внес представление.

Также в отношении генерального директора ООО «ЭнергоСервис» было возбуждено дело об административном правонарушении за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Кроме того, представление вынесено главе Поярковского сельсовета за то, что не были приняты меры по подвозу воды населению на период промывки системы холодного водоснабжения. Тогда как ранее, управление Роспотребнадзора информировало, что жителям восьми пострадавших домов был организован подвоз питьевой воды гарантированного качества.