Школу приемных родителей в 2018 году прошли 467 амурчан

Россияне, желающие принять в семью ребенка, обязаны пройти психолого-педагогическую и правовую подготовку граждан. Для обучения амурчан, желающих стать опекунами или принять в семью детей, оставшихся без попечения родителей, в области создано 24 школы приемных родителей.

В 2018 году в школы приёмных родителей обратились 528 кандидатов, что на 3 % больше по сравнению с 2017 годом.

Школа приемных родителей – это курс теоретических и практических занятий, который проходят кандидаты, желающие принять на воспитание в свою семью приемного ребенка. Занятия в школе условно делятся на три блока: юридический, медицинский и психолого-педагогический. Первый блок дает представление о требованиях и нормах при подготовке документов на опеку или усыновление, о правах и обязанностях замещающих родителей, о государственной поддержке детей-сирот. В медицинском блоке рассматриваются вопросы здоровья детей из детских домов и домов ребенка. Психолого-педагогический блок включает себя занятия о тайне усыновления, о влиянии генетических и социальных факторов на развитие ребенка, об адаптации ребенка и родителей и многом другом.

«В среднем обучение в школе приемных родителей занимает около 1,5 месяца. Обычно в школы приемных родителей набирают группы от 5 до 15 человек. Уходить с работы в отпуск не обязательно – учеба проходит в вечернее время или на выходных. Занятия ведут психологи, социальные педагоги, юристы и врачи. Курсы в школе приемных родителей совершенно бесплатные», – рассказала заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Ирина Пирог.

В 2018 году в Приамурье наибольшее количество кандидатов удалось привлечь на обучение в школе приемных родителей в Благовещенском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Мечта». Второе место по количеству обратившихся кандидатов у школы приемных родителей НКО «Мамонтенок». А третье место делят школа приемных родителей Новорайчихинского центра социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Маяк» и Белогорского центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей «Радуга».

За 2018 год кандидатам, успешно завершившим обучение, было выдано 467 свидетельств о подготовке лиц, желающих принять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей. Данное свидетельство входит в список обязательных документов для получения заключения на опеку или усыновление ребенка.

«Выдаваемые свидетельства являются бессрочными. Поэтому повторно родителям, которые не сразу решили взять ребенка из организаций для детей-сирот, проходить обучение в школе приемных родителей не придется», – отметила Ирина Викторовна.

В 2018 году 184 семьи, прошедших обучение в школе приемных родителей, приняли в семьи 271 ребенка, что на 4 % больше, чем в 2017 году, сообщает минсоцзащиты.

По вопросам обучения в школе приемных родителей следует обращаться в органы опеки и попечительства по месту жительства, а также в ресурсный центр по подготовке и сопровождению замещающих семей министерства социальной защиты населения Амурской области: 8(4162)200-242.