В Благовещенске состоялся концерт памяти Лилии Рахвадзе

В Благовещенске воспитанники ансамбля «Мы» почтили память своего основателя и первого художественного руководителя Лилии Рахвадзе. Памятный концерт под названием «Что останется после меня...» прошел в областной филармонии и был приурочен ко дню ее рождения и 30-летию со дня основания ансамбля.

Лилия Рахвадзе скончалась в 2003 году, ей было всего 46 лет. Участниками концерта стали более 150 человек – артисты ансамбля «Мы» и других творческих коллективов. В числе гостей был и Сергей Логвинов. Так случилось, что он был последним журналистом, кто провел с Лилией Рахвадзе последнюю неделю ее жизни. На этом концерте Сергей исполнил одну из ее любимых песен.

«Лилия Владимировна была сильной, требовательной, но справедливой. Она могла принимать свои ошибки и могла извиниться. Она была яркая, лучезарная, словно фейерверк. Это как какой-то салют. Только яркие эмоции», – говорит художественный руководитель ансамбля «Мы» Ольга Гаврилова.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в конце марта воспитанники ансамбля «Мы» отправятся во всероссийский детский центр «Океан» на фестиваль «Российский восход».