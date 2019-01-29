Девушка несколько раз забывала жениха и знакомилась с ним заново

После ДТП девушка из Японии многократно теряла память и забывала своего жениха, однако он снова знакомился с ней. Девушка теряет память ежедневно.

В апреле 2018 года 24-летняя Маруяма ехала на велосипеде и попала в аварию. Очнувшись после комы, девушка не узнавала родных и знакомых, в том числе своего молодого человека Ли Хуаюя, с которым встречалась два с половиной года.

Ли надеялся, что со временем к Маруяме полностью вернется память, однако через несколько месяцев после ДТП она начала забывать даже то, что произошло после комы. Затем потеря памяти стала ежедневной. Когда девушка просыпалась по утрам, она не помнила ни того, что с ней произошло накануне, ни людей, которые ее окружали.

Запланированную свадьбу пришлось отменить, но Ли не сдавался. Он каждый день рассказывал Маруяме о себе и показывал ей доказательства их знакомства. Кроме того, по рекомендации врача девушка вела дневник, каждый день перечитывала его и восстанавливала потерянные воспоминания, сообщает «Лента.ру».

Однажды Маруяма посоветовала Ли расстаться с ней, поскольку из таких отношений ничего не выйдет. В другой раз она предложила ему жениться на ней. «Из-за амнезии у меня есть шанс влюбляться в него снова и снова. Сколько бы раз я ни теряла память, уверена, что всегда полюблю его опять», – рассказала девушка журналистам.