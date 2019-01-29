После волны «минирований» амурская полиция возбудила уголовное дело

Представителей СМИ интересовали детали расследования по делам пострадавших векселедержателей, купивших ценные бумаги в банке АТБ, предпринимателя Вячеслава Золотарева и подробности других резонансных дел.

За ложное минирование общественных мест виновные должны понести наказание. Правда, их пока не нашли. «Шутники», которые сообщили о взрывчатке более чем в 30 зданиях Благовещенска и ближайших районов, могут лишиться свободы на срок до трех лет, заплатить штраф до 200 000 рублей или отправиться на исправительные работы. По факту ложного минирования амурские полицейские возбудили уголовное дело. Статья – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Сейчас в полиции устанавливают, кто организовал преступление.

Продолжается расследование и по делу векселедержателей, которые купили ценные бумаги в АТБ. «Всего признали потерпевшими 286 жителей Амурской области. Расследование продолжается. По его итогам мы сможем дать более полную информацию», – сообщила начальник следственной части следственного управления УМВД Ольга Усяева. Всего в регионе возбуждено 107 уголовных дел по заявлениям обманутых амурчан, вложивших деньги в векселя.

В стадии расследования находится уголовное дело в отношении Вячеслава Золотарева, обвиняемого в жестоком обращении с животными. Полицейские выясняют, кто виноват в голодной смерти более 40 собак в приюте «Дружок». Проверяют в связи с этим и сотрудников администрации Благовещенска.

Также полицейские оценят действия участкового из Белогорского района, который признал женщину умершей, а она оказалась живой и умерла чуть позже. Пока ведется расследование, участковый продолжает работать.

В целом по итогам 2018 года преступность в Приамурье сократилась. «В 2018 году на территории области зарегистрировано 17 536 преступлений. Это на 5 % меньше прошлогоднего показателя. Органами внутренних дел раскрыто 8 995 преступлений, из которых 1 878 тяжких и особо тяжких», – заявил начальник УМВД России по Амурской области Николай Аксенов.

Лучшая раскрываемость у преступлений по умышленному причинению вреда здоровью – 97 %. Убийств и покушений на убийство раскрыли 94 %, раскрываемость разбойных нападений составила 80 %. Преступлений в сфере оборота наркотиков выявили более 1 500. Изъято более 2 500 тонн запрещенных веществ, закрыто 15 наркопритонов. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 22 % по сравнению с 2017 годом. В 2018-м дети преступали закон более 500 раз. Что касается зарегистрированных угонов автомобилей, то их стало меньше на 15 %.