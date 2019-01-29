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29января
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сегодня, 16:50 2

Министерство транспорта и строительства поделили на два ведомства

Министерство транспорта и строительства поделили на два ведомства
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Министерство транспорта и строительства Амурской области разделили на два органа исполнительной власти. В результате реорганизации Минтрансстроя возникло два министерства: министерство транспорта и дорожного хозяйства, а также министерство строительства и архитектуры области.

О разделении ведомства стало известно на расширенном заседании правительства.

«Данное решение позволит ускорить реализацию социально значимых проектов с максимальным привлечением средств федерального бюджета, сконцентрировать усилия строительных организаций на выполнение задач национальных проектов, сформированных в соответствии с майскими указами президента Российской Федерации», – отметил губернатор региона Василий Орлов.

Минстрой области возглавил Карзунин Игорь Владимирович, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее Игорь Карзунин был первым заместителем министра транспорта и строительства Амурской области.

Основными задачами этого министерства являются проведение на территории Амурской области единой государственной политики в области архитектуры, градостроительства, строительства и промышленности строительных материалов, в том числе в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве; развитие жилищного строительства объектов социально-культурного назначения на территории Амурской области; координация деятельности организаций строительного комплекса.

Министром транспорта и дорожного хозяйства назначен Зеленин Александр Анатольевич.

Основными задачами министерства являются развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории Амурской области, обеспечение безопасного, эффективного и устойчивого функционирования транспортного комплекса в регионе, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, а также обеспечение осуществления дорожной деятельности и эффективного использования автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

Как сообщало Амур.инфо, преобразование минтрансстроя происходит в соответствии с постановлением № 184 от 1 августа 2018 года губернатора региона.

Министерство транспорта и строительства Амурской области было образовано при Александре Козлове в 2015 году в результате объединения двух министерств, которые носили такие же названия – «строительства и архитектуры» и «транспорта и дорожного хозяйства». При новом губернаторе Василии Орлове был запущен обратный процесс.

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#областная власть

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Комментарии
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  • Yany

    Yany
    32 минуты назад

    И зачем было их (министерства) года 4 назад объединять))) если обратно теперь разделили

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    49 секунд назад

    Сначала глупо соединяют несоединимое, потом снова вынуждены разделять!? А почему по Минтрансу акцент только на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве? А решение разных вопросов других видов транспорта: воздушного (авиационного), прежде всего местного; железнодорожного - Заб.ж.д. из Читы и ДВж.д. из Хабаровска хозяйничают в нашей Амурской области, как в своем доме; речного, который из Хабаровска Амурское речное пароходство «измельчила» в области до крайнего предела; трубопроводного транспорта, который круто начал опутывать своими трубопроводами нашу область…

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