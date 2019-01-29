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29января
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сегодня, 16:42 0

В правительстве Амурской области назначен новый зампред

В правительстве Амурской области назначен новый зампред
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Заместителем председателя правительства области назначен Павел Матюхин. Он будет курировать вопросы строительства, сферы транспорта и ЖКХ в регионе. К своим обязанностям зампред приступил с сегодняшнего дня. О назначении нового заместителя заявил глава региона Василий Орлов на расширенном заседании правительства региона.

«Павлу Владимировичу предстоит курировать сложное направление, перед ним стоит большой объем работы», – сказал губернатор региона.

При Александре Козлове эту должность занимал Дмитрий Тетенькин, который вслед за экс-губернатором перешел на работу в министерство по развитию Дальнего Востока. Сейчас Тетенькин – советник Козлова.

После того как Дмитрий Тетенькин покинул областное правительство кресло зампреда пустовало. Теперь его занял Павел Матюхин.

Павел Матюхин – коренной амурчанин, уроженец поселка Новобурейский. Он окончил Дальневосточный технологический институт и Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации.

Ранее Павел Матюхин работал руководителем городского управления капитального строительства Благовещенска, возглавлял управление экономического развития и инвестиций области. В последнее время являлся советником губернатора области Василия Орлова на общественных началах, сообщает пресс-служба правительства.

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#областная власть

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