В Тынде начали подготовку к празднованию юбилея БАМа

Фото: пресс-служба администрации Тынды

В администрации Тынды состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 45-летия Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. На встрече обсудили возведение монумента в сквере районной администрации, посвященного строителям БАМа.

Стелу планируют установить по проекту тындинского художника Бориса Слободюка.

Официальное празднование 45-летия БАМа состоится 7 июля 2019 года. Но праздничные мероприятия по случаю юбилея магистрали начнутся 5 июля. В этот день и в субботу, 6 июля, для жителей Тынды на концертных площадках выступят местные творческие коллективы, а также пройдут торжественные мероприятия. Удостоят наград тех, кто внес посильный вклад в строительство магистрали.

Глава города Марина Михайлова дала поручение уточнить списки всех строителей БАМа, чтобы ни один причастный к великой стройке не остался без внимания.

Также в эфире тындинского телевидения и в местной прессе планируется серия материалов о ветеранах БАМа.