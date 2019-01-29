В Благовещенске «тойота» столкнула «мазду» на тротуар (фото)

В Благовещенске при столкновении двух легковых авто одну из машин отбросило на тротуар. ДТП произошло на регулируемом перекрестке Конной и Театральной. На месте происшествия работала бригада скорой помощи.

Toyota Belta ехала по Театральной. Водитель начал поворачивать налево, чтобы продолжить движение по Конной. Но на пути у «тойоты» возникла Mazda Demio. Она ехала навстречу по Театральной, в прямом направлении. По предварительной информации, при повороте водитель не пропустил встречное авто.

От удара синюю малолитражку выбросило с проезжей части. Машина остановилась, задев завалинку и оказавшись зажатой между домом и деревом. Девушке, управлявшей «маздой», потребовалась помощь медиков. Полицейские устанавливают обстоятельства и виновников ДТП.