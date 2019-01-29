Девушка 12 лет не замечала застрявшее в носу кольцо

Фото: страница Эбигейл Томпсон в Facebook

Жительница британского города Китли, графство Уэст-Йоркшир, в течение 12 лет не замечала, что у нее в носу застряло кольцо. Спустя столько лет кольцо выпало из носа после чиха.

«Был нормальный день, я сидела у себя на диване и вдруг расчихалась, – рассказывает 20-летняя Эбигейл Томпсон (Abigail Thompson), – Потом смотрю на платок и думаю: "Это что за черт?"» В платке лежало кольцо, которое девушка потеряла в 2007 году. Оно вывалилось из носа в тот момент, когда девушка чихнула.

Вещица была подарком от матери на восьмой день рождения дочери. Когда через несколько месяцев кольцо пропало, подозрение пало на подруг Эбигейл, которые могли его стащить. «Я бы за миллион лет не догадалась, что оно застряло у меня в носу», – говорит женщина. По мнению ее матери, это произошло, когда девочка ковырялась в носу¸ сообщает «Лента.ру».