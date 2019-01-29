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29января
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В Приамурье для борьбы с черными лесорубами закупают технику и увеличивают штат инспекторов

В Амурской области в 2019 году будет выделено более пяти миллионов рублей на покупку семи автомобилей для патрулирования лесного фонда. Средства выделяются в рамках государственной программы РФ «Развитие лесного хозяйства 2013-2020 годов».

Автомобили УАЗ «буханка» получат Белогорское, Магдагачинское, Норское, Свободненское, Тындинское, Урушинское и Шимановское лесничества. Техника облегчит патрулирование и позволит охватить большую площадь лесного фонда, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2018 году штат государственных лесных инспекторов увеличился на 30 человек, а в 2019 году, по планам, добавится еще 39 человек. Так, последовательно до 2028 года количество инспекторов достигнет нормативных показателей – в области будут работать 763 госинспектора. Это позволит увеличить кратность патрулирования и соответственно свести к минимуму число лесонарушений, в том числе незаконных рубок, полагают в правительстве Приамурья.

Также министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области подготовило изменения в закон Амурской области «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Амурской области», которые обяжут заготовителей и переработчиков древесины регистрировать свои производственные площадки и склады, что в свою очередь позволит контролировать деятельность, а также объемы принимаемой и отгружаемой древесины.

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#природа #транспорт

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