Депутат Госдумы раскритиковал и.о. мэра Владивостока Олега Гуменюка за недострой

«Один только случай с Натальинской горнолыжной базой в Благовещенском районе перечеркивает всю его руководящую карьеру. Наш однопартиец провёл собственное расследование, где вылезли нелицеприятные факты растраты бюджетных средств. (…)Строительство с 2011 года так и не окончено, теперь это как Хаятты во Владивостоке. В проект были вложены 38 миллионов рублей. Большую часть безвозмездно выделила "Транснефть". Куда ушли деньги, если там туристической зоной и не пахнет? Как пример, канатная дорога стоимостью 11,7 миллиона рублей для эксплуатации непригодна. (…) Если повезёт, пусть (Олег Гуменюк – Прим.ред) облагораживает Владивосток», – написал депутат в своем аккаунте в социальной сети.

Строить горнолыжную базу в Натальине начали в 2011 году по инициативе областного министерства спорта. Сметная стоимость объекта составляла 284 миллиона рублей.

«Будет большая стоянка, там у нас скважина бурится, провели свет – 2,5 километра протянули, выверили столбы. И инфраструктура – это домики, которые люди смогут снимать, отдыхать там», – рассказывал журналистам Олег Гуменюк в 2011 году будучи министром спорта.

В 2012 году первую очередь базы торжественно открыли, потом объект заморозили. В 2013 году объект начали достраивать. В 2015 сообщалось, что горнолыжный спуск начал работать в тестовом режиме. Однако в итоге база так и не была достроена.

В 2017 году проверку по информации о нарушениях законодательства в рамках реализации проекта проводила прокуратура Амурской области. Было установлено, что строительство велось без утвержденной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации, а также выданного разрешения на строительство. Тогда сообщалось, что техническая готовность объекта всего 16 %.