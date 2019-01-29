Жителям микрорайона в Благовещенске вернули воду

Новый порыв, который образовался утром 29 января во втором микрорайоне Благовещенска, был ликвидирован. В «Амурских коммунальных системах» сообщили, что во всех жилых домах водоснабжение работает.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», во вторник, 29 января, во втором микрорайоне возник порыв в районе улиц Институтской и Кантемирова. Ранее, 23 января, большой порыв возник приблизительно в том же месте – вечером вода затопила улицу. На несколько дней отключили воду в жилом доме по адресу: улица Кантемирова, 17.

Жильцы сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо», что 29 января около семи часов утра воды у них снова не было.

В АКС сообщили, что ремонт нового порыва завершили около 12 часов, после чего жилые дома подключили к водоснабжению.