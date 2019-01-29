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29января
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сегодня, 15:16 3

В 2019 году реальная зарплата россиян увеличится

В 2019 году реальная зарплата россиян увеличится
Фото: Амур.инфо

В этом году реальная заработная плата россиян увеличится не менее чем на четыре процента, а при оптимистическом сценарии рост заработной платы может составить семь процентов. В 2020 году рост реальной заработной платы продолжится.

Такой прогноз сделали эксперты Финансового университета при правительстве России, подведя итоги исследований потребительских настроений. На их основе были обновлены прогнозы социально-экономического развития России в 2019 и 2020 годах.

По мнению экспертов, несмотря на рост зарплат, рост реальных доходов (зарплаты составляют лишь часть реальных располагаемых доходов населения) в нынешнем году затормозится. «Лишь в 2020 году этот показатель, по нашим оценкам, должен вернуться к росту. В годовом исчислении он может увеличиться минимум на один процент. В оптимистическом варианте рост реальных доходов населения в 2020 году может составить до 6-7 процентов», – поясняет проректор Финансового университета Алексей Зубец.

Инфляция по итогам этого года, по оценке экспертов Финуниверситета, составит менее четырех процентов. «Со второй половины 2019 года инфляция начнет снижаться в связи с сокращением потребительской активности», – считает Зубец. По оценкам экспертов, в течение ближайших двух лет не стоит ожидать и возобновления интереса населения к дорогим покупкам, сообщает RG.ru.

«В конце 2018 года мы зафиксировали значительное снижение интереса потребителей к приобретению новых автомобилей. В связи с этим можно ожидать заметного торможения рынка автотранспорта. Достигнув пика в конце лета – начале осени прошлого года, начал падать и интерес населения к приобретению недвижимости – квартир и домов как в регионе проживания, так и с целью переезда в другой город», – уточняет Зубец.

Также эксперты сообщают, что до середины 2019 года рубль останется слабым по отношению к доллару. По его словам, во второй половине нынешнего года и в 2020 году возможен разворот тенденции в сторону укрепления рубля.

«Мы по-прежнему не видим оснований для серьезного провала цен на рынке нефти. По нашим оценкам, нефтяные цены имеют все основания для роста, который может составить в 2019-2020 годах 30-40 процентов в годовом исчислении», – отмечает Алексей Зубец.

Наибольшего роста экономики в 2019 году можно ожидать в Республике Крым и в Севастополе. К числу потенциальных лидеров по росту валового регионального продукта также относятся Амурская область, Чеченская Республика, Самарская область, а также Республика Саха (Якутия).

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#жизнь

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    ОПЯЯЯТЬ??? Может не стОит? А то, царь обещал по итогам 10 месяцев 2018 - 10%, а по итогам года - 6,8%... В итоге - снижение 0,2%... Эх, сказки-сказки...

  • Sah

    Sah
    1 час назад



    при оптимистическом сценарии рост заработной платы может составить семь процентов



    че за сценарий? инфляция полагаю?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    В 2019 году реальная зарплата россиян увеличится

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