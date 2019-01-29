Молодая мама из Зеи превратила увлечение косметикой в свое дело

Второй декретный отпуск изменил жизнь Олеси Риулец из города Зеи Амурской области. Увлечение косметикой переросло в настоящее производство. В планах у молодой мамы – развивать бизнес.

«У меня двое детей, старшему шесть, младшему три года. Когда родился второй малыш, я ушла в декрет. Стало больше свободного времени. Я увлекалась косметикой, много читала, посещала специализированные сайты, узнавала о новинках индустрии. Заказала себе тени-хамелеон, в масс-маркете таких нет, их покупают в магазинах производителя. Они мне понравились, я стала интересоваться, как их делают», – рассказывает Олеся.

Женщина стала заказывать косметические компоненты и изготавливать из них тени, пудру. Увлечение поддержал муж Олеси. «Он работает в сфере энергетики и делает большую часть работы – например, ведет переписку с поставщиками ингредиентов. Муж и подтолкнул меня к делу. Если бы не его поддержка, то все бы осталось только в мечтах», – говорит Олеся.

Так в квартире молодой семьи появилась отдельная комната-лаборатория. Потому что работать с легкими и сыпучими пигментами в жилых комнатах или на кухне невозможно – одно неосторожное движение грозит покрыть все вокруг блестящей пылью. В работе Олеся использует точные электронные весы и различную измерительную посуду, а лицо защищает влажной маской и очками.

Косметика производится на основе природной и синтетической слюды, обработанной специальным способом. Методом проб и ошибок, кропотливо работая над пропорциями, автор добивалась нужного цвета, блеска, фактуры. «По образованию я экономист, к химии не имею никакого отношения, даже не увлекалась этим предметом в школе, – улыбается Олеся. – Если есть настоящий интерес, то можно научиться всему».

Готовые пигменты фасуют в маленькие баночки с логотипом, разработанным дизайнером специально для этой продукции. Оттенки имеют собственные названия: например, Sunny Bunny, Witch Love, Ray in an emerald. «Я хотела сделать названия на русском языке. Но потом узнала, что название должно ассоциироваться с цветом. Но придумать 50 названий, которые будут ассоциироваться с только одним цветом, непросто. Поэтому я брала ассоциации и переводила их на английский. Словосочетание должно быть уникальным. Пришлось подумать. А само название бренда – Sun Eyes – вызывает такие ассоциации: горящий взгляд, солнце в глазах, яркие глаза. Ведь тени добавляют яркости цвету глаз и всему образу», – объясняет Олеся.

У нее уже сложился круг постоянных клиентов. Зея – город маленький, поэтому весть о мастерице, делающей необычные тени и пудру, разошелся быстро. Поступают заказы не только из Амурской области, но и Хабаровска, других городов. В будущем амурский косметический бренд его создатели планируют продвигать и охватывать большую территорию сбыта. «Мы получили необходимые сертификаты безопасности. Конечно, пришлось сделать определенные вложения, ведь требуется оплачивать покупку материала, рабочих инструментов, услуги дизайнера, фотографа, моделей, визажиста. Требуются силы многих людей, одной здесь не справиться», – говорит Олеся.

«Видимо, так звезды сложились, что увлечение со временем переросло в производство. Я рада, что муж меня поддерживает, что людям интересно то, что я делаю. И еще – очень здорово, что сейчас много открытой информации, можно многому учиться, даже находясь в декрете», – улыбается амурчанка.