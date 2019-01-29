В Благовещенске девушка, скандаля с матерью, выбросила с балкона детскую коляску

Фото: фото очевидца

В областном центре Приамурья из дома № 41 на улице Калинина 16-летняя девушка выбросила с балкона вещи, в том числе крупногабаритные. Это произошло во время конфликта с матерью. Свидетелями семейного скандала стали соседи.

«Я была дома и услышала какие-то звуки, а потом в окно выглянула: валяется детская коляска, телевизор, переноска детская, косяки какие-то дверные, видимо, оторванные. Позвонила на 112, объяснила ситуацию. Мне сказали, что передадут в полицию. А потом услышала крики. Открываю окно, а там за окном женщина уже висит и держится руками за подоконник. Я до такой степени испугалась, что сама уже позвонила в полицию, и они через 15 минут приехали. Я слышала крики: "Ненавижу!" Сначала подумала, может, какая-то депрессия у матери после родов», – рассказала одна из жительниц дома.

Как стало известно корреспонденту Амур.инфо, конфликт произошел между 16-летней девушкой и ее матерью, проживающими в квартире на четвертом этаже дома.

В разгар ссоры подросток начала швырять с балкона вещи.

«Поступило сообщение. На место выехали сотрудники полиции. В настоящий момент предварительно установлено, что между мамой и несовершеннолетней произошел конфликт. В причинах конфликта разбираются полицейские», – сообщили в пресс-службе городской полиции.

Информацию о повисшей на подоконнике женщине в полиции не подтвердили.