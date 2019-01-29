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29января
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сегодня, 14:51 1

Офисных работников хотят оставить без медосмотров

Офисных работников хотят оставить без медосмотров
Фото: ru.depositphotos.com

Министерство труда России предлагает отменить медосмотры у офисных работников. Работа за компьютером, по мнению ведомства, не относится к вредным и опасным условиям труда.

Уведомление о разработке соответствующих изменений в законодательство размещено на официальном портале нормативных правовых актов.

«[Планируется] отмена избыточных требований в части необходимости проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работникам, занятым работой за ПЭВМ [персональная электронно-вычислительная машина]», – говорится в документе Минтруда.

Отмечается, что соответствующие изменения должны вступить в силу уже в августе, сообщает ТАСС.

«Работы на ПЭВМ при воздействии электромагнитного поля широкополосного спектра частот (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50 % рабочего времени) как таковые не являются работами с вредными и (или) опасными условиями труда и не связаны с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний», – считают в министерстве.

Согласно действующему законодательству, в настоящее время все офисные работники, которые трудятся за компьютером 50 % рабочего времени и больше, должны проходить обязательные медосмотры за счет работодателя. На время прохождения медосмотров за работниками сохраняются место работы и средний заработок. Периодичность медосмотров – один раз в два года у невролога и офтальмолога.

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#здоровье #работа #российская власть

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