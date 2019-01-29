Юные амурские балерины выступят на сцене театра в Санкт-Петербурге

Как пояснила одна из руководителей балетной школы Маргарита Смирнова, такая договоренность с Эрмитажным театром заключена впервые. На своеобразную стажировку в Санкт-Петербург поедут шесть воспитанниц, состав еще формируются.

«В Санкт-Петербурге мы будем находиться с 1 по 5 мая, – рассказала Маргарита Смирнова. – Выступать наши дети будут в небольших ролях либо в спектакле "Щелкунчик", либо "Спящая красавица". Какой именно спектакль будет, пока неизвестно, поэтому мы сейчас будем учить партии на оба».

Для участниц поездки будут также организованы экскурсии и мастер-классы.

Балетная школа – вторая в Благовещенске – начала работу осенью 2018 года. С детьми занимаются педагоги из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.