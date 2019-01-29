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29января
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сегодня, 14:08 2

Умер один из пострадавших при пожаре на Благовещенском хладокомбинате

Умер один из пострадавших при пожаре на Благовещенском хладокомбинате
Фото: Амур.инфо

29 января около 9 часов утра один из пострадавших при пожаре на территории Благовещенского хладокомбината скончался. Об этом Амур.инфо сообщили в Амурской областной клинической больнице.

Второй пациент, доставленный накануне в ожоговое отделение областной больницы, жив. По словам врачей, он находится в тяжелом состоянии.

28 января на территории предприятия произошло возгорание в одном из складских помещений. По информации МЧС, загорелся полистирол, огонь перекинулся на газовый баллон. Всего в тушении пожара были задействованы 28 человек личного состава и 9 единиц техники.

В результате происшествия пострадали три человека. Двое пострадавших были доставлены в ожоговое отделение АОКБ. Третий от госпитализации отказался.

Прокуратура Амурской области начала проверку по факту пожара. Доследственную проверку проводит Амурское следственное управление.

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#здоровье #МЧС #происшествия

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Комментарии
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  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    3 часа назад

    Жаль, но шансов не было, ожоги более 90%

  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    Царство Небесное

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