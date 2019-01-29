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29января
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сегодня, 14:04 0

Первый пошел: из Брунея-Даруссалама в ДФО приехал турист по электронной визе

Первый пошел: из Брунея-Даруссалама в ДФО приехал турист по электронной визе
Фото: ru.depositphotos.com

На прошлой неделе зафиксировано прибытие на Дальний Восток первого туриста из государства Бруней-Даруссалам. Воспользовавшись электронной визой, он прилетел во Владивосток. Кроме него, с помощью упрощенного визового режима ДФО на прошлой неделе посетили 436 граждан КНР, 37 граждан Японии, 2 гражданина Индии, 1 гражданин Марокко.

С начала года электронной визой воспользовался 1 551 иностранец, а с августа 2017 года на Дальнем Востоке побывали более 46,8 тысячи граждан из 15 стран, сообщает Минвостокразвития.

За прошедшую неделю на Дальнем Востоке выдано более 1 тысячи электронных виз. Всего с января иностранцы получили более 3,6 тысячи электронных виз для посещения ДФО. Всего с августа 2017 года выдано более 63,3 тысячи таких виз.

С помощью электронной визы можно прибыть в шесть дальневосточных регионов. Работают воздушные пункты пропуска во Владивостоке (Кневичи), Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске (Игнатьево), Хабаровске (Новый), Южно-Сахалинске (Хомутово), Анадыре (Угольный). В трех регионах – Приморском крае, на Камчатке и Сахалине – работают морские пункты пропуска.

Подать заявку на получение электронной визы на специализированном сайте могут граждане 18 стран. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора.

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока подготовило проект постановления правительства РФ о распространении механизма электронных виз на международные аэропорты Республики Бурятия и Забайкальского края, которые в соответствии с указом президента России вошли в состав Дальневосточного федерального округа с 1 июня 2019 года.

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#Дальний Восток #отдых #туризм

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