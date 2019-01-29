Благовещенец украл гироскутер и заработал судимость

Благовещенский городской суд вынес приговор ранее судимому мужчине, который не мог пройти мимо чужого. Сначала он пытался украсть металлические конструкции, а потом украл гироскутер.

В августе 2018 года горожанин решил украсть металлические конструкции, хранившиеся на крыше гаража в селе Чигири. Для этого он нашел помощников, которых решил не посвящать в свои планы. Злоумышленник вызвал грузовик, в кузов которого загрузили металлическую конструкцию. В это время к ним подошел человек и потребовал прекратить противоправные действия. «Металлистам» пришлось ретироваться.

Но желание злоумышленника разжиться чужим имуществом продолжало его беспокоить. Проходя во дворе дома по улице Калинина, он заметил гироскутер, оставленный кем-то возле подъезда, и унес его с собой. Владелец транспортного средства оценил ущерб в 10 тысяч рублей.

Воришку нашли. Он признал свою вину в совершении преступления и добровольно возместил ущерб, причиненный преступлением. Эти обстоятельства, а также наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребенка суд признал смягчающими. Отягчающим вину обстоятельством стал рецидив преступлений.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, осужденный получил два года лишения свободы. Назначенное наказание считается условным с испытательным сроком три года. Осужденный обязан не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, самостоятельно встать на учет и дважды в месяц являться для регистрации. Кроме того, он не должен совершать административные правонарушения.