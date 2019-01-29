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29января
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сегодня, 13:58 2

Двое амурчан заготовили 53 килограмма марихуаны и килограмм масла канабиса

Двое амурчан заготовили 53 килограмма марихуаны и килограмм масла канабиса
Фото: ru.depositphotos.com

Двух жителей Амурской области обвиняют в том, что они по предварительному сговору собрали верхушечные части дикорастущей конопли. У них после задержания обнаружили 53 килограмма марихуаны и 1 килограмм масла канабиса.

Наркотики из незаконного оборота изъяли сотрудники федеральной службы безопасности. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Расследование дела завершено.

Прокурор Амурской области Руслан Медведев утвердил обвинительное заключение в отношении двух жителей области, обвиняемых в незаконном приобретении, изготовлении и хранении без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Прокуратура направила дело в Райчихинский городской суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ за совершение этого преступления судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    Не проще поставлять нашу дурь за валюту в Канаду.Глядишь и экономику в деревне взбодрим и налоги рекой в казну! Заодно империалистов нашим дихлофосом выведем!!!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Килограмм гычи? Это лимона два рублями?))

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