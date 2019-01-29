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29января
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Бывшая жена Михаила Задорнова требует от Первого канала 4,5 миллиона

Бывшая жена Михаила Задорнова требует от Первого канала 4,5 миллиона
Фото: ru.depositphotos.com

Велта Задорнова, первая жена сатирика Михаила Задорнова, обратилась в суд с требованием оштрафовать руководство Первого канала. Женщина требует выплатить ей 4,5 миллиона рублей.

По словам Велты, телеканал три раза нарушил ее «исключительные права правообладателя», 21 июля и 10 ноября показав в эфире без согласования несколько отрывков из выступления Задорнова «Умом Россию не понять». За каждое из нарушений Велта требует выплатить по 1,5 миллиона рублей.

Арбитражный суд Москвы принял дело к производству. Заседание назначено на 22 февраля. Первый канал еще не дал официальных комментариев, но известно, что в указанное время выступления Задорнова действительно транслировались.

Сатирик Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года в 69 лет от онкологии головного мозга. Свое наследство он разделил между первой женой Велтой Задорновой, второй женой Еленой Бомбиной и единственной дочерью Еленой. Большая часть прав на интеллектуальную собственность писателя досталась его первой супруге, сообщает Cosmo.ru.

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#суды #ТВ

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