Жительница Райчихинска убила бывшего возлюбленного

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В Амурской области осудили жительницу Райчихинска за умышленное убийство бывшего парня. 25-летнюю девушку признали виновной по статье 105 УК РФ.

Осенью 2018 года девушка в компании сожителя находилась в гостях у бывшего друга. Будучи под воздействием алкоголя, мужчина потребовал от экс-возлюбленной возобновления отношения.

Между молодыми людьми началась словесная перепалка, а затем хозяин квартиры ударил девушку ногой в голову и бросил в нее стул. Та, разозлившись, со спины ударила его кухонным ножом. Мужчина скончался на месте.

Девушка свою вину признала. Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Райчихинска, сообщает прокуратура Амурской области.