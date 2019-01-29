Студенты АмГУ выйдут на связь с международной космической станцией

5 февраля студенты Амурского государственного университета выйдут на связь с Международной космической станцией. Ожидается, что сеанс начнется в 17:23 и продлится несколько минут.

Местом проведения сеанса связи станет Амурский центр управления полетами, расположенный на третьем этаже в главном корпусе университета.

Сеанс организуют для двух групп студентов-первокурсников, которые обучаются на космических направлениях подготовки. Общаться учащиеся будут с Олегом Кононенко – российским космонавтом-испытателем. В декабре 2018 года Олег Дмитриевич совершил выход в открытый космос.

Подобный сеанс связи с международной космической станцией Амурский государственный университет проводит второй раз. 10 октября 2018 года студенты общались с космонавтом-испытателем Сергеем Прокопьевым, сообщили в АмГУ.