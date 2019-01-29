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29января
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сегодня, 12:26 1

В Амурской области зафиксирован наибольший рост цен на жилье в России

В Амурской области зафиксирован наибольший рост цен на жилье в России
Фото: orelgrad.ru

Средние цены на вторичное жилье в России за год (с декабря 2017-го по декабрь 2018 года) выросли на 7,8 % — с 58,6 тысячи до 63,2 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса объявлений Domofond.ru.

Аналитики компании подсчитали динамику цен на вторичку в 83 регионах страны за 2018 год. Анализ по остальным регионам не проводился из-за недостатка данных, пишет РБК.

Рост цен отмечен в 77 регионах страны, снижение — только в шести. В 21 регионе рост превысил 5 %, а в семи повышение составило 8 % и больше. Специалисты компании отмечают, что цены на вторичное жилье стали расти в 2018 году после трехлетнего снижения. Тем не менее средние цены на вторичном рынке все еще не достигли уровня 2015 года и отстают от него на 1,5 %, говорится в исследовании.

Больше всего стоимость квадратного метра с четвертого квартала 2017 года по четвертый квартал 2018-го выросла в Амурской области (плюс 10,2 %), Санкт-Петербурге (плюс 9,1 %) и Новосибирской области (плюс 9 %). Наибольшее падение средней цены квадрата аналитики Domofond.ru зафиксировали в Республике Ингушетия (минус 1,7 %), Северной Осетии (минус 0,7 %), а также в Ивановской области и в Еврейской АО (минус 0,4 %).

Максимальный рост цен на вторичные квартиры в регионах России был зафиксирован в июле (плюс 0,9 %), ноябре (плюс 2,8 %) и декабре (плюс 1 %). А падение средней стоимости квадратного метра вторички наблюдалось в марте и сентябре. Правда, на уровне погрешности в 0,1 %, отмечают специалисты сервиса объявлений.

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#цены

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    25 минут назад

    Особенно в Белогорске. В Благовещенске плата ровно вдвое меньше. Почему?

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