Ученые выяснили, что чай убивает рак и продлевает жизнь

Американские медики провели ряд лабораторных тестов, в ходе которых выяснилось, что чай улун способствовал замедлению и остановке роста раковых клеток. Постоянное употребление улуна снижает риск возникновения заболевания, а также помогает быстрее и эффективнее останавливать рост раковых клеток.

Учёные из Университета Сент-Луиса выяснили, что постоянное употребление чая улун помогает в борьбе с раковой опухолью. В рамках исследований медики и ученые протестировали экстракт чая улун на образцах опухолей молочной железы. По полученным данным, его регулярное употребление позволяет значительно снизить интоксикацию организма и улучшить состояние внутренних органов при агрессивных видах лечения.

Кроме того, анализ заболеваемости раком на примере Китая показал, что в регионах, где улун является неотъемлемой частью обеденного стола, заболеваемость всеми типами рака на 35−40 процентов ниже, чем в целом по стране. Теперь американские медики собираются провести другое исследование, в рамках которого планируют доказать общеукрепляющие и иммуномодулирующие свойства чая улун, сообщает Life.ru.