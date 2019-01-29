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29января
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Веских оснований для того, чтобы убрать памятник Ленину с площади Свободного, нет

Веских оснований для того, чтобы убрать памятник Ленину с площади Свободного, нет
Фото: fotografersha.livejournal.com

В Амурском отделении коммунистической партии РФ прокомментировали предложение двух жителей Свободного убрать с главной городской площади памятник вождю мирового пролетариата. В госинспекции по охране объектов культурного наследия Приамурья объяснили, почему снятие монумента маловероятно.

По мнению первого секретаря Амурского обкома КПРФ Романа Кобызова, решение облагородить площадь Ленина в Свободном – идея хорошая. Однако он против того, чтобы при этом убирали памятник Ленину – с такой инициативой выступили два инициативных горожанина. Так они откликнулись на предложение властей высказаться, какой жители Свободного видят в будущем площадь Ленина.

В дизайн-проекте авторы предложили заменить статую вождя революции на статую Николая Львовича Гондатти, создателя города Свободного (бывшего Алексеевска), установив ее на тот же постамент.

«Если спрашивать мнение руководства компартии, в том числе в Амурской области, то, конечно, я думаю, что мнение отрицательное к такого рода идеям. У меня как у историка есть к коллегам-краеведам вопросы. Потому что мы знаем, что Свободный был образован в начале 20 века, и как город Алексеевск просуществовал недолго. Название Свободный ему дали не коммунисты, а городской совет Свободного, который был создан после Февральской революции, еще до Великой Октябрьской революции. И если мы посмотрим на более чем вековую историю города, то имя Алексеевск – это только начало его истории, которая длилась достаточно непродолжительное время. Большая часть истории города связано именно со Свободным, с историей 20 века. А историю 20 века нельзя воспринимать без тех событий, без тех исторических деятелей и, естественно, Ленина. И я подчеркиваю, что всякая десоветизация направлена против истории России в целом. Потому что история 20 века, история России неразрывно связаны», – высказал свое мнение Роман Кобызов.

Вместе с тем первый секретарь Амурского обкома КПРФ считает, что дальше инициативы дело о замене памятника вряд ли пойдет.

В государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области пояснили, что даже убрать памятник с центральной площади Свободного практически невозможно.

«Этот памятник включен в реестр культурного наследия, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Перемещение памятника допускается только на основании специального разрешения Министерства культуры РФ – на основании проектной документации, имеющей положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. При этом должны быть очень веские основания для переноса. Как правило, веским основанием Минкультуры России считает невозможность сохранения памятника на прежнем месте. Например, какое-то масштабное строительство на этом месте – железная дорога будет проходить или зона затопления ГЭС. Я скептически отношусь к этой идее, потому что понимаю, что веских оснований для переноса нет», – прокомментировал начальник госинспекции Виталий Ребизант.

Согласно официальной информации, полученной из перечня объектов культурного наследия Амурской области, памятник Ленину, который находится на центральной площади Свободного, был создан в 1938 году. На государственную охрану он был принят решением амурского облисполкома от 6 апреля 1988 года.

Советник главы Свободного рассказала, что инициатива облагородить центральную площадь, которая расположена рядом с местной администрацией, принадлежит главе Владимиру Константинову. Изменить ее облик к лучшему власти хотят в качестве подарка горожанам к 110-летию Свободного, которое будет праздноваться в 2022 году.

Именно поэтому у жителей и спросили, какой они хотели бы видеть главную городскую площадь. В администрации подчеркивают, что пока это находится на уровне идеи и изучения мнений горожан.

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#история #Свободный

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    58 минут назад

    хватит по ленинским делам спрашивать Кобызова-он не коммунист-берите интервью у Гамзы

  • Nikodim

    Nikodim
    47 минут назад

    ну хорошо, культурное наследие. ну перенесите его в какой-нибудь сквер, парк или использовать как указатель проезда на гпз. на площади то он зачем нужен? что-то при ленине с другими памятниками истории не церемонились, просто взрывали и все. а тут вдруг наследием стал.

  • Братеев1

    Братеев1
    35 минут назад

    никодим вот и взорви памятники своим родственникам-а Ленина не трожь

  • Рив Норин

    Рив Норин
    29 минут назад

    Братеев1хватит по ленинским делам спрашивать Кобызова-он не коммунист-берите интервью у Гамзы


    А еще лучше у Труша. Он тут один на форуме топит за социализм и коммунизм.

  • Братеев1

    Братеев1
    26 минут назад

    наследники коммунистической идеи-это Коммунисты России

  • Sah

    Sah
    22 минуты назад

    Ленин по нынешним законам экстремист, преступник.

  • postal

    postal
    13 минут назад

    SahЛенин по нынешним законам экстремист, преступник.


    Дыыы.Надо элцыну памятник ставить.Чем свободный хуже е-бурга?Памятник такой:элцын голова на рельсах!Это чтобы следующему поколению тоже было что сносить!

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    7 минут назад

    Памятники Ленину нельзя убирать! Ленин очень историческая личность – организатор государственного переворота - российского Майдана 1917 года, зачинатель Гражданской войны и т.д. Его деяния хотя и подпадают под государственные преступления, но это же наша История, которой нужно дорожить!

  • Nikodim

    Nikodim
    4 минуты назад

    Братеев1

    никодим вот и взорви памятники своим родственникам-а Ленина не трожь



    Как это по лдпэровски то. Я сказал, что его взорвать нужно? Нет. Я предложил перенести, даже не смотря на то, что Ленин в подобных случаях взрывал. Не нужно переиначивать. К чему это статуя на наших площадях в наше время - непонятно. История? В музей!

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