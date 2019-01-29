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29января
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сегодня, 12:03 0

В третий раз на Бурее взорвали 35 тонн тротила

В третий раз на Бурее взорвали 35 тонн тротила
Фото: function.mil.ru

Военные инженеры Восточного военного округа в третий раз провели масштабные подрывы слоя скальных пород в русле реки Буреи. На этот раз они использовали более 35 тонн тротила. Высота затора практически сравнилась с уровнем льда, сообщает Министерство обороны РФ.

На данный момент в районе схода горных пород идет расчистка и выравнивание территории с помощью бульдозера и экскаватора. Работа ведется в три смены. Первую протоку планируется пробить до 1 февраля. К месту проведения подрывов от полевого лагеря по гребню завала проложена грунтовая дорога.

Взрывчатые вещества – кумулятивные заряды и тротил – подвозят к месту подрыва с помощью вертолетов Ми-26 армейской авиации и двух грузовых машин «КамАЗ». По словам специалистов, это существенно сокращает время подготовки к взрывным работам.

Военные инженеры добиваются, чтобы между двумя бассейнами было образовано сообщение и пошла вода. На близлежащем к району Бурейской аномалии арсенале созданы запасы инженерных боеприпасов и взрывчатых веществ, которые при необходимости будут доставляться к месту обвала. Всего к выполнению задач привлекается более 500 человек, 46 единиц военной и специальной техники, в том числе 6 вертолетов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

Ранее Амур.инфо сообщало, что 11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в русло реки Буреи. При наступлении весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали.

По поручению Владимира Путина для расчистки русла и проведения буровзрывных работ задействованы силы и средства Минобороны России. До этого военные инженеры дважды проводили взрывные работы.

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#военные #МЧС #происшествия

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