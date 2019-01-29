В ДТП в Ивановском районе пострадали четыре человека (видео)

В ночь с 28 на 29 января в первом часу ночи в Ивановском районе неподалеку от села Черемхово произошла авария. Автомобиль, в котором находились четыре человека, врезался в электроопору. Все четверо получили травмы.

Видео: www.instagram.com/blag_dtp/

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в ГИБДД Амурской области, дорожно-транспортное происшествие действительно произошло в Ивановском районе приблизительно в 00:10. Водитель 1994 года рождения вел автомобиль Toyota Crown. Он не справился с управлением, в результате машину вынесло с проезжей части, и она врезалась в электроопору.

В результате аварии водитель, а также три пассажира – двое 1994 года рождения и один 2000 года рождения – получили травмы различной степени тяжести.