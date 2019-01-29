Дальневосточным мамам будут платить за первого ребенка

В дальневосточных регионах введут единовременные выплаты при рождении первого ребенка. Их объем составит порядка 20 тысяч рублей. Пособие будет начисляться в двукратном размере прожиточного минимума в субъекте.

Кроме того, в ДФО планируется выплачивать региональный материнский капитал – в размере 30 % от федерального – при появлении в семье второго ребенка, а также ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей.

Соответствующие поручения главам субъектов округа дал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили «Известиям» в аппарате правительства.

До 15 марта министерствам предстоит подготовить проекты правительственных актов о выделении на указанные цели до 3,146 миллиарда рублей из резервного фонда.

«Предлагаемые правительством решения нацелены не только на повышение рождаемости, но и на поддержку молодых семей, и таким образом — на создание условий для сокращения оттока населения», — считает политолог Антон Хащенко.

Сейчас идет обсуждение условий предоставления регионам финансирования для этих выплат, сообщил изданию глава Минвостокразвития Александр Козлов. Он отметил, что меры в дополнение к пакету федеральных и региональных субсидий принимаются впервые и только для Дальнего Востока. Министр уточнил, что помимо денежных выплат рождаемость в ДФО предполагается поддерживать льготами на приобретение жилья.

«Предполагается, что ставка ипотечного кредита для семей, в которых начиная с 1 января этого года родился второй и последующие дети, уменьшится до 5 %. Также станет возможным приобретение жилья на вторичном рынке в сельских населенных пунктах на Дальнем Востоке», — уточнил Козлов.

В Минфине, Минтруда и Минэкономразвития воздержались от комментариев.