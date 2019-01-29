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29января
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сегодня, 11:31 1

В регионах России ожидается рост турпотока из Китая

В регионах России ожидается рост турпотока из Китая
Фото: www.tourprom.ru

По данным «Российской газеты», турпоток из Китая в Россию каждый год растет на 15-20 %. Ожидается, что к концу 2019 года количество путешественников из КНР достигнет 2 миллионов человек. Приамурье является одним наиболее активно посещаемых китайцами регионов.

Как отмечают эксперты, российскому туристическому сектору приходится решать задачи по распределению турпотоков по регионам России и продвижению межсезонных программ.

Около 85 % турпотока из КНР в Россию приходится на туристические группы, приезжающие по безвизовой программе в рамках Соглашения о взаимных групповых безвизовых поездках между Россией и КНР. Классические программы включают в себя обязательное посещение Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому в высокий сезон обе столицы испытывают серьезную нагрузку на инфраструктуру.

Благоприятно сказаться на развитии въездного туризма из КНР в Россию могло бы перераспределение туристического потока из Китая в другие регионы и на более «низкие» сезоны, считает исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов.

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, китайские туристы активно посещают приграничные регионы: Приморский, Забайкальский, Хабаровский края и Амурскую область.

Региональный туризм получит новый стимул для развития после принятия в 2019 году нового межправительственного Соглашения о безвизовых туристических поездках между Россией и КНР, отмечают эксперты.

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#Китай #туризм

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Комментарии
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  • Лесная

    Лесная
    1 час назад

    Подыскивают себе новое постоянное место жительства...

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