В регионах России ожидается рост турпотока из Китая

Как отмечают эксперты, российскому туристическому сектору приходится решать задачи по распределению турпотоков по регионам России и продвижению межсезонных программ.

Около 85 % турпотока из КНР в Россию приходится на туристические группы, приезжающие по безвизовой программе в рамках Соглашения о взаимных групповых безвизовых поездках между Россией и КНР. Классические программы включают в себя обязательное посещение Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому в высокий сезон обе столицы испытывают серьезную нагрузку на инфраструктуру.

Благоприятно сказаться на развитии въездного туризма из КНР в Россию могло бы перераспределение туристического потока из Китая в другие регионы и на более «низкие» сезоны, считает исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов.

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, китайские туристы активно посещают приграничные регионы: Приморский, Забайкальский, Хабаровский края и Амурскую область.

Региональный туризм получит новый стимул для развития после принятия в 2019 году нового межправительственного Соглашения о безвизовых туристических поездках между Россией и КНР, отмечают эксперты.