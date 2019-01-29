Порыв в Свободном, оставивший без тепла десятки домов, ликвидировали в тот же день

В понедельник, 28 января, аварийная бригада завершила сварку трубы в месте порыва на теплотрассе в Свободном. Авария оставила без тепла десятки домов. К 16 часам работа теплотрассы на улице 50-летия Октября была восстановлена. В дома вновь стало поступать тепло.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», утром 28 января экскаватор подрядной организации, производящей работы о обустройству канализационного коллектора, повредил трубу теплотрассы. Она обеспечивала теплом порядка 60 жилых домов.

В тот же день аварийная бригада завершила сварку трубы в месте порыва, сообщает портал Gzt-sv.ru. Специалисты начали постепенно увеличивать давление в магистрали теплосети. По состоянию на 16 часов в отключенные объекты стало возвращаться тепло. Компания «Теплоинвест» обратилась к управляющим компаниям, обслуживающим МКД и здания, с просьбой проверить внутридомовые системы на предмет завоздушивания.

28 января жительница дома № 12 по улице 50-летия Октября сообщала, что после 16 часов тепло в их доме не появилось. Дважды жильцы вызывали аварийную службу, последний раз примерно в 19 часов, которая сливала воду с системе. Только к ночи батареи стали горячими. Та же женщина сообщила, что в детском саду, расположенном в районе аварии, спальные комнаты детей грели с помощью тепловых пушек. Тепло в детском саду стало во вторник, 29 января.