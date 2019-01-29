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29января
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сегодня, 11:06 20

Глава Белогорска: за нормативный, но несуществующий мусор белогорцы платить не намерены

Глава Белогорска: за нормативный, но несуществующий мусор белогорцы платить не намерены
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Политсовет белогорского отделения партии «Единая Россия» под председательством секретаря и главы города Станислава Мелюкова обсудил реализацию федерального закона «Об отходах производства и потребления». Тарифы на вывоз мусора и отходов оказались самыми высокими на территории региона.

Замглавы по ЖКХ Александр Башун рассказал о ситуации, связанной с деятельностью регионального оператора, тарифах для населения, учреждений, предприятий и организаций и также доложил о проведенных в Белогорске замерах фактических объемов и массы накопления твердых коммунальных отходов.

«Измерения осуществлялись специалистами управления ЖКХ и службы по благоустройству в течение недели в присутствии представителя регионального оператора, – подчеркнул он. – Свод данных показал, что практически по всем обследуемым объектам жилфонда, предприятий торговли, производств, учреждений образования, административных зданий объемы, заложенные в тариф, завышены в разы. По учреждениям образования, к примеру, он увеличен в 10 раз, жилфонда – в три раза. И так практически по всем позициям».

Станислав Мелюков принял решение обратиться к региональному оператору с требованием применять на территории города расчеты за вывоз мусора по факту, а не по нормативам.

«Решением губернатора вступление в Амурской области в силу новых правил работы с ТКО перенесено на 1 апреля 2019 года. Один из важнейших вопросов, из-за которого руководство области перенесло вступление закона на территории региона, – неурегулированность взаимоотношений между региональным оператором и плательщиками за услуги вывоза ТКО: населением, предпринимателями и бюджетными организациями, – отметил он. – Неурегулированность связана с установлением управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области тарифов на услугу регионального оператора и с завышенными нормативами накопления ТКО. То есть сейчас мусор вывозят по фактическому объему, с 1 апреля – по нормативам, которые заведомо выше этих объемов. Мы все понимаем, что цель закона – это улучшение благоустройства городского пространства, предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду. Однако подход регионального оператора к исполнению законодательства сводится не к наведению порядка, а получению сверхдоходов за вывоз не мусора, а воздуха. Настаиваю на том, чтобы он пересмотрел свою позицию и работал с населением, предпринимателями и бюджетными организациями по реальным, а не надуманным объемам. Тем более в Амурской области другие региональные операторы соглашаются работать по факту, а не по нормативу. Считаю недопустимым бесцеремонно залезать в карман белогорцев и в городской бюджет. Понятно, что работа с мусором требует оплаты, но платить за нормативный несуществующий мусор мы не намерены», – сказал Станислав Мелюков.

Политсовет местного отделения партии «Единая Россия» принял единогласное решение о поддержке открытого обращения Станислава Мелюкова. Вопрос будет рассмотрен на заседании горсовета 31 января.

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#администрация Белогорска #Белогорск #ЖКХ #закон

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    вот это правильно

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    "Однако подход регионального оператора к исполнению законодательства сводится не к наведению порядка, а получению сверхдоходов за вывоз не мусора, а воздуха" - вот тут все и сказано. когда уже лоббистам этой темы по кумпалу настучат?

  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад

    Говорили, что скоро за воздух будем платить- вот ОНО ! Кто тож додумался!

  • Мозг

    Мозг
    2 часа назад

    Молодец Мелюков. Все бы так делали..

  • добренький

    добренький
    2 часа назад

    А что губернатор скажет????

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    у нас есть губер?

  • не люблю

    не люблю
    1 час назад

    вот НАСТОЯЩИЙ мэр, работает на благо жителей и предприятий города, не то что в Благовещенске- безграмотное болото

  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    Щас Мелюков по носу "получит" и даст обратку, все решено

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Вся реформа изначально представляла и представляет ничем не обоснованный побор с населения и предприятий. Множество вопросов и претензий к ней, от нее нет никакой пользы (чище не станет, как бы хуже не стало), перерабатывать и утилизировать никто не собирается, по сути ничего не изменится с приходом реформы кроме цены вывоза мусора. Так же не понятно с тарифом от управляющих компаний, ладно, уборку территории оставляют за ними, но почему тогда тариф тот же остается (вывозку убрали, убирайте с тарифа), а то получается мы платим двойную вывозку мусора, двойную уборку (у регионального оператора тоже прописана уборка в момент вывоза), мнимую утилизацию и мнимую переработку. В итоге имеем доильную реформу, которая усугубит положение с мусором в городах, приведет к увеличению нелегальных свалок.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Братеев1

    у нас есть губер?



    Наш губернатор может буянить=защищать интересы простого населения ровно на столько, насколько ему позволяют. А позволяют ему, судя по всему, совсем немного.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    Ау-у нас есть министры которые правят губернатором

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    добренький

    А что губернатор скажет????



    Обращение СЮ - это часть выполнения поручения губернатора главам по убеждению региональных операторов работать по факту. Не все регоператоры согласны на это, в нашем кластере точно не согласен. Поэтому СЮ и обратился к нему - заключите договора по факту, а не за воздух.

  • atasy

    atasy
    1 час назад

    Мелюков молодец. За свой город грудью стоит.

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    9 минут назад

    А кто в Заксобрании от Белогорска?.. Насколько я понимаю, Мелюков - это исполнительная власть. Новость была где-то что ЛДПР предлагает приостановить действие мусорной реформы.

  • Аня2828

    Аня2828
    9 минут назад

    да это какойто беспредел в области

  • Myxira

    Myxira
    8 минут назад

    atasy

    Мелюков молодец. За свой город грудью стоит.



  • Алиса65

    Алиса65
    8 минут назад

    Можно подумать, что Мелюков и Башун живут на разных планетах, и только сейчас царь заметил непорядок в белогорском королевстве. Царь молодец, бояре плохие...

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    7 минут назад

    http://www.amur.info/news/2019/01/24/149019

    Депутаты Законодательного собрания Амурской области не стали вносить в повестку очередной сессии вопрос, касающийся мусорной реформы. Предложение обсудить вопрос об обращении к губернатору об отсрочке мусорной реформы до конца текущего года поступило от фракции ЛДПР.

  • postal

    postal
    3 минуты назад

    А в Благовещенске мэр чем занят?Не видно,не слышно...

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    42 секунды назад

    http://www.amur.info/news/2019/01/21/148834

    Мелюков переобувается видимо. Гаевая же от Белогорска. Получается, что она за реформу, а ЛДПРы против и предлагают отсрочить, чтобы получить детальные расчёты.

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