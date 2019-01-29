Глава Белогорска: за нормативный, но несуществующий мусор белогорцы платить не намерены

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Политсовет белогорского отделения партии «Единая Россия» под председательством секретаря и главы города Станислава Мелюкова обсудил реализацию федерального закона «Об отходах производства и потребления». Тарифы на вывоз мусора и отходов оказались самыми высокими на территории региона.

Замглавы по ЖКХ Александр Башун рассказал о ситуации, связанной с деятельностью регионального оператора, тарифах для населения, учреждений, предприятий и организаций и также доложил о проведенных в Белогорске замерах фактических объемов и массы накопления твердых коммунальных отходов.

«Измерения осуществлялись специалистами управления ЖКХ и службы по благоустройству в течение недели в присутствии представителя регионального оператора, – подчеркнул он. – Свод данных показал, что практически по всем обследуемым объектам жилфонда, предприятий торговли, производств, учреждений образования, административных зданий объемы, заложенные в тариф, завышены в разы. По учреждениям образования, к примеру, он увеличен в 10 раз, жилфонда – в три раза. И так практически по всем позициям».

Станислав Мелюков принял решение обратиться к региональному оператору с требованием применять на территории города расчеты за вывоз мусора по факту, а не по нормативам.

«Решением губернатора вступление в Амурской области в силу новых правил работы с ТКО перенесено на 1 апреля 2019 года. Один из важнейших вопросов, из-за которого руководство области перенесло вступление закона на территории региона, – неурегулированность взаимоотношений между региональным оператором и плательщиками за услуги вывоза ТКО: населением, предпринимателями и бюджетными организациями, – отметил он. – Неурегулированность связана с установлением управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области тарифов на услугу регионального оператора и с завышенными нормативами накопления ТКО. То есть сейчас мусор вывозят по фактическому объему, с 1 апреля – по нормативам, которые заведомо выше этих объемов. Мы все понимаем, что цель закона – это улучшение благоустройства городского пространства, предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду. Однако подход регионального оператора к исполнению законодательства сводится не к наведению порядка, а получению сверхдоходов за вывоз не мусора, а воздуха. Настаиваю на том, чтобы он пересмотрел свою позицию и работал с населением, предпринимателями и бюджетными организациями по реальным, а не надуманным объемам. Тем более в Амурской области другие региональные операторы соглашаются работать по факту, а не по нормативу. Считаю недопустимым бесцеремонно залезать в карман белогорцев и в городской бюджет. Понятно, что работа с мусором требует оплаты, но платить за нормативный несуществующий мусор мы не намерены», – сказал Станислав Мелюков.

Политсовет местного отделения партии «Единая Россия» принял единогласное решение о поддержке открытого обращения Станислава Мелюкова. Вопрос будет рассмотрен на заседании горсовета 31 января.