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29января
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сегодня, 11:27 4

Количество подписчиков в Инстаграме Амур.инфо превысило 100 тысяч

Количество подписчиков в Инстаграме Амур.инфо превысило 100 тысяч
Фото: Амур.инфо

28 января количество подписчиков в инстаграм-аккаунте Амур.инфо превысило 100 тысяч человек. Аккаунт является самым крупным инстаграм-СМИ Амурской области и занимает лидирующие позиции среди похожих аккаунтов по всему Дальнему Востоку.

Инстаграм-аккаунт ИА «Амур.инфо» появился в феврале 2015 года. В течение нескольких лет здесь публикуются лучшие новости, а количество прочтений периодически превышает количество просмотров статей на официальном сайте. За все время существования аккаунта было сделано более 6 400 публикаций.

Средний охват поста в Инстаграме – 40 000 человек, а самой популярной новостью стало похищение сотового телефона в белогорском отделении банка. Эту новость просмотрели 101 685 человек.

«Чем вызвана такая популярность этой новости, объяснить невозможно. Вообще, заметна тенденция, когда на сайте новость набирает 300-500 просмотров, а в Инстаграме становится одной из самых популярных. Например, на сайте не любят читать про спортивные и культурные достижения. А в Инстаграме эти посты набирают большое количество лайков и откликов», – рассказывает SMM-менеджер Амур.инфо.

В рамках аккаунта выходит около 15 новостей в день, а также неограниченное количество историй. Постоянно проходят розыгрыши подарков и билетов на культурные мероприятия города. Помимо основного аккаунта, также есть телевизионные каналы @alphatvnews и @skaner_dtp28.

От ближайшего похожего по тематике аккаунта Амур.инфо отрывается на 30 тысяч человек.

Юбилейное число подписчиков в инстаграм-аккаунте стало знаковым событием, поэтому редакция проводит масштабный розыгрыш, главный приз которого – смартфон. Участники также могут выиграть: сертификат на 5 000 рублей от мебельной компании «М-Арт»; сертификат на все услуги на 10 000 рублей от компании «АмурТеплоМонтаж»; сертификат на 3 000 рублей от «Амур Тест»; набор по уходу за волосами от магазина корейской косметики BEAUTY HOUSE; годовой запас лучшего чистящего средства Comet от «Эй-Пи Трейд»; набор пилок Scholl от сети аптек «Амурфармация».

Для того чтобы принять участие в розыгрыше, нужно:

– подписаться на инстаграм-аккаунт @amur.info;

– поставить лайк записи с розыгрышем и оставить комментарий, в котором отметить трех жителей Амурской области.

Редакция все проверит; количество комментариев не ограничено, но проверка в случае победы будет очень тщательной.

ВНИМАНИЕ: аккаунт подписчика должен быть живой, открытый и создан более месяца назад. В профиле должны быть живые фотографии. Фейковые и коммерческие аккаунты в розыгрыше участия не принимают.

Итоги розыгрыша будут подведены 5 февраля в прямом эфире.

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#жизнь #интернет #СМИ

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Комментарии
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  • Бриз

    Бриз
    1 час назад

    А толку то что?

  • Stator

    Stator
    52 минуты назад

    мегановость

  • paravis

    paravis
    47 минут назад

    Так шо? Надо радоваться?

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    6 минут назад

    Сами накручиваеим, сами по это новсти пишем.

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