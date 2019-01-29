В Приамурье ущерб за незаконную рубку деревьев превысил 8 миллионов рублей

За 2018 год на территории Амурской области зафиксировано более 164 фактов незаконной рубки деревьев с объемом заготовленной древесины 1 064 кубометра. Ущерб составил 8 миллионов 863 тысячи 785 рублей. Наибольшее количество незаконных рубок выявлено в Зейском (62), Шимановском (23), Благовещенском (22) и Свободненском (21) районах.

В правоохранительные органы направлены материалы по 38 фактам незаконных рубок, возбуждено 27 уголовных дел, составлено 125 административных протоколов.

Основные виды контроля недопущения незаконной заготовки древесины – дистанционный мониторинг использования лесов и наземное патрулирование сотрудниками ГКУ Амурской области «Лесничества» с привлечением представителей правоохранительных органов.

В 2018 году была увеличена численность государственных лесных инспекторов на 30 штатных единиц, в 2019 году запланировано увеличение еще на 39 штатных единиц. «Последовательно до 2028 года количество инспекторов достигнет нормативных показателей – в области будут работать 763 госинспектора. Это позволит увеличить кратность патрулирования и соответственно свести к минимуму число лесонарушений, в том числе незаконных рубок. Для облегчения патрулирования в этом году будут приобретены 7 лесопатрульных автомобилей, что позволит охватить большую площадь лесного фонда», – сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Также министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области подготовлены изменения в закон Амурской области от 10.10.2008 №11З-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Амурской области», они представлены на рассмотрение в Законодательное собрание Амурской области и приняты во втором чтении 26 декабря 2018 года. Вносимые изменения обяжут заготовителей и переработчиков древесины регистрировать свои производственные площадки и склады, что в свою очередь позволит контролировать деятельность, а также объемы принимаемой и отгружаемой древесины.