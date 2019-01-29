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29января
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сегодня, 10:45 15

В Благовещенске могут внедрить единые квитанции по оплате ЖКУ

В Благовещенске могут внедрить единые квитанции по оплате ЖКУ
Фото: Амур.инфо

Единые квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг амурские власти хотят внедрить на территориях 4 муниципалитетов и 5 районов области. Об этом говорили на заседании общественного совета при региональном министерстве ЖКХ.

«Единый платёжный документ для оплаты жилищно-коммунальных услуг позволяет более эффективно и качественно работать с населением, облегчив процедуру оплаты коммунальных услуг для амурчан. Также, согласно статистике, амурчане стали чаще использовать онлайн сервисы при оплате ЖКУ, – рассказал заместитель министра ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов.

По информации амурского правительства, в регионе планируется расширить число территорий, где будут внедрены единые квитанции. В частности, общие платежки могут появиться в городах Благовещенск, Свободный, Тында, пгт Магдагачи, а также в Благовещенском, Тындинском, Серышевском, Свободненском и Бурейском районах.

Опыт реализации такой модели квитанции имеется, например, в Райчихинске. Там в единый платежный документ внесены все услуги в сфере ЖКХ. Жители имеют возможность решить вопросы по принципу «одного окна». В областном министерстве ЖКХ считают, что переход с 3-5 платежных документов на один упростит процесс оплаты для граждан и позволит актуализировать базу данных.

Просмотров всего: 933

#ЖКХ #областная власть

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    когда уже наиграются с бумажками????

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    за каждую квитанцию почта берёт по 30 рублей комиссии-таких квитанций 5-наживаются хапуги

  • Nabivachev

    Nabivachev
    2 часа назад

    вот это как раз хорошая идея. еще бы в гис жкх добавили возможность платить за все ЖКУ, а не только за некоторые, было бы замечательно.

  • Kotik2011

    Kotik2011
    2 часа назад

    Когда за этих реформаторов возьмутся, бумажками играют каждый год, все путают мошенники, ведь что сделают, сделают одну квитанцию, как всегда (я думаю умышленно) налепят ошибок в ней. А потом люди попрут во всякие ДЭУ, РКЦ и пр. разбираться. Как совсем недавно было с квитанциями за электроэнергию. Этим горереформаторам мозги уже битой пора вправлять. Или это что бы отвлечь от мусорной реформы, достали уже.

  • Sanches

    Sanches
    2 часа назад

    Новая идея, хорошо забытое старое. Раньше была уже одна квитанция

  • Sanches

    Sanches
    2 часа назад

    Новая идея, хорошо забытое старое. Раньше была уже одна квитанция

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Быстрее бы уже единые квитанции, а то приходят одни 5го числа, другие 10, третьи 25 и тд. каждый день ходить оплачивать (не все же через интернет могут)?

  • Валентин81

    Валентин81
    52 минуты назад

    Тоже помню, раньше ьыла одна квитанция. Вот сделали бы квитанции одного образца, а то за свет одна форма, газ другая, кап ремонт третья и так далее. Сидиш как дурак смотришь, тяжело разбираться

  • Валентин81

    Валентин81
    52 минуты назад

    Тоже помню, раньше ьыла одна квитанция. Вот сделали бы квитанции одного образца, а то за свет одна форма, газ другая, кап ремонт третья и так далее. Сидиш как дурак смотришь, тяжело разбираться

  • paravis

    paravis
    43 минуты назад

    NoirБыстрее бы уже единые квитанции, а то приходят одни 5го числа, другие 10, третьи 25 и тд. каждый день ходить оплачивать (не все же через интернет могут)?


    А я против единой, крайних труднее найти. С этими то приходится разбираться иной раз, а интернетом учитесь пользоваться, жизнь заставляет и от этого никуда не денешься.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    40 минут назад

    Валентин81Тоже помню, раньше ьыла одна квитанция. Вот сделали бы квитанции одного образца, а то за свет одна форма, газ другая, кап ремонт третья и так далее. Сидиш как дурак смотришь, тяжело разбираться


    Ну на капремонт желательно бы вообще никаких квитанций не делать.

  • икс7

    икс7
    39 минут назад

    Кто придумал кучу квитанций? На одну квартиру должна быть одна квитанция!

  • ay

    ay
    30 минут назад

    икс7

    Кто придумал кучу квитанций? На одну квартиру должна быть одна квитанция!



    Ога. Впишут туды мусорные и капремонтные графы и уже не поигноришь ненавистные бумажки. Плачу за свет эл.энергию, за воду и управляйке с чистой совестью. За остальное с такой же чистой совестью НЕ платил бы.

  • postal

    postal
    7 минут назад

    ay
    икс7

    Кто придумал кучу квитанций? На одну квартиру должна быть одна квитанция!



    Ога. Впишут туды мусорные и капремонтные графы и уже не поигноришь ненавистные бумажки. Плачу за свет эл.энергию, за воду и управляйке с чистой совестью. За остальное с такой же чистой совестью НЕ платил бы.


    Там скоро страховку ввести хотят,необязательную(добровольную в перспективе принудительную),вот ее в единой квитанции и включат в кучу.Так что лучше 5 -6 квитков,чем один.Разобраться легче.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    2 минуты назад

    икс7

    Кто придумал кучу квитанций? На одну квартиру должна быть одна квитанция!



    А если ошибка в квитанции, вы с ней не согласны и решили не платить за э/э (к примеру)... Общую оплаченную сумму в процентном отношении распишут на всех указанных получателей. И всем сразу окажетесь должны. Поэтому лучше отдельно.

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