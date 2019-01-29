В Благовещенске могут внедрить единые квитанции по оплате ЖКУ

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Единые квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг амурские власти хотят внедрить на территориях 4 муниципалитетов и 5 районов области. Об этом говорили на заседании общественного совета при региональном министерстве ЖКХ.

«Единый платёжный документ для оплаты жилищно-коммунальных услуг позволяет более эффективно и качественно работать с населением, облегчив процедуру оплаты коммунальных услуг для амурчан. Также, согласно статистике, амурчане стали чаще использовать онлайн сервисы при оплате ЖКУ, – рассказал заместитель министра ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов.

По информации амурского правительства, в регионе планируется расширить число территорий, где будут внедрены единые квитанции. В частности, общие платежки могут появиться в городах Благовещенск, Свободный, Тында, пгт Магдагачи, а также в Благовещенском, Тындинском, Серышевском, Свободненском и Бурейском районах.

Опыт реализации такой модели квитанции имеется, например, в Райчихинске. Там в единый платежный документ внесены все услуги в сфере ЖКХ. Жители имеют возможность решить вопросы по принципу «одного окна». В областном министерстве ЖКХ считают, что переход с 3-5 платежных документов на один упростит процесс оплаты для граждан и позволит актуализировать базу данных.