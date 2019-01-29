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29января
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сегодня, 10:37 0

СМИ: полпредство Юрия Трутнева обоснуется на острове Русский

СМИ: полпредство Юрия Трутнева обоснуется на острове Русский
Фото: ru.depositphotos.com

Вице-премьер — полпред в ДФО Юрий Трутнев намерен перевезти полпредство на остров Русский. Об этом сообщает «Конкурент» со ссылкой на PRIMPRESS.

Ранее дальневосточный полпред не исключал возможности использования площадей ДВФУ, которые расположены в центре Владивостока, для размещения там структур аппарата полномочного представительства.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 13 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Во второй половине декабря вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года.

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#Дальний Восток #российская власть

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