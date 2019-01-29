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29января
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сегодня, 10:14 16

Минюст предложил прощать чиновникам коррупцию при форс-мажоре

Минюст предложил прощать чиновникам коррупцию при форс-мажоре
Фото: www.amur.info

Коррупционные действия, совершенные при обстоятельствах непреодолимой силы, не будут считаться правонарушением. Такие поправки в законодательство разрабатывает Минюст совместно с МВД, Генпрокуратурой, Следственным комитетом и Министерством труда.

Министерство юстиции России начало разработку поправок в законы, по которым нарушение антикоррупционного законодательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы не будет считаться правонарушением. Соответствующее уведомление опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

​Цель поправок сформулирована как «освобождение физического лица от ответственности в случае, если несоблюдение им ограничений и запретов, <...> установленных в целях противодействия коррупции, вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение вышеуказанных запретов, ограничений, требований и исполнение обязанностей».

«В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов <...> невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено», — говорится в уведомлении.

Работа над поправками начата в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, отмечается в документе. Партнерами Минюста при этом выступают Минтруд, МВД, Генрокуратура и Следственный комитет.

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечался 9 декабря, Генпрокуратура предоставила статистику коррупционных преступлений за 2018 год. С января по октябрь был зарегистрирован 3 171 случай получения взятки, в то время как за тот же период 2017 года таких преступлений было зарегистрировано 2 899. Рост составил 9,4 %.

Рост коррупции наблюдается в Москве, Подмосковье и на Кубани, уточнили в Генпрокуратуре. Всего с января по октябрь было зафиксировано 27,1 тысячи преступлений коррупционной направленности, что на 1,9 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает РБК.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • Борис82

    Борис82
    3 часа назад

    Приехали...

  • atasy

    atasy
    3 часа назад

    Очень добрый день! Рука руку моет

  • Рив Норин

    Рив Норин
    3 часа назад

    Понять и простить.

  • Рашинман

    Рашинман
    3 часа назад

    3.1

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Подул ураганный ветер и взятка сама собой оказалась в моём кармане! )))

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    мало того, что на различных высоких должностях все больше и больше лиц с нетрадиционной ориентацией, так они еще и законы подобные ляпают. интересно было бы увидеть пример непреодолимой силы, который они бы привели в качестве объяснения к своему бумаготворчеству. что ж за сила то такая, непреодолимая, которая по силе и частоте хватательного рефлекса на показанные деньги уже больше под медицинские определения подходит, так как даже УК склонил перед этим фактом голову..

  • StarShina

    StarShina
    2 часа назад

    как то прочиталось не ПРОЩАТЬ а ПООЩРЯТь :))

  • Ditrih

    Ditrih
    2 часа назад

    Налетели... Это для случаев, когда человек забыл, что у него незакрытый счет (тот же кредит платил, заплатил и забыл) с 40 копейками на счете. Работодателю не сообщил, тот в банке инфо проверил, и всё. Формально есть существенное нарушение, хотя сотрудник вообще не коррупционер, он тупо забыл. Могут и уволить. Или супруг скрыл имущество.

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    Ditrih

    Налетели... Это для случаев, когда человек забыл, что у него незакрытый счет (тот же кредит платил, заплатил и забыл) с 40 копейками на счете. Работодателю не сообщил, тот в банке инфо проверил, и всё. Формально есть существенное нарушение, хотя сотрудник вообще не коррупционер, он тупо забыл. Могут и уволить. Или супруг скрыл имущество.



    не надо тут ля ля. предпоследний абзац новости как с вашими копейками на забытом счете сочетается? супруг скрыл имущество - ага, спи жена, забудь про имущество



  • Kotik2011

    Kotik2011
    2 часа назад

    Да, у чиновников могут возникнуть обстоятельства непреодолимой силы-желания - ХОЧУ ДЕНЕГ, непреодолимо. И что бы ему за это ничего не было.

  • full

    full
    2 часа назад

    Размер взятки является фактором непреодолимой силы?

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Я так понимаю, например, произошло землетрясение балла 3-4 и чиновник нечаянно с испуга присвоил 3-4 млн. рублей, то это ничего страшного?

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Рашинманохуели в конец путинские пидорасы


    Не могу не согласиться

  • Мозг

    Мозг
    1 час назад

    DitrihНалетели... Это для случаев, когда человек забыл, что у него незакрытый счет (тот же кредит платил, заплатил и забыл) с 40 копейками на счете. Работодателю не сообщил, тот в банке инфо проверил, и всё. Формально есть существенное нарушение, хотя сотрудник вообще не коррупционер, он тупо забыл. Могут и уволить. Или супруг скрыл имущество.


    Как забывчивость может трактоваться как форс мажор?

  • Мозг

    Мозг
    1 час назад

    DitrihНалетели... Это для случаев, когда человек забыл, что у него незакрытый счет (тот же кредит платил, заплатил и забыл) с 40 копейками на счете. Работодателю не сообщил, тот в банке инфо проверил, и всё. Формально есть существенное нарушение, хотя сотрудник вообще не коррупционер, он тупо забыл. Могут и уволить. Или супруг скрыл имущество.


    Я так могу забыть кредит с первого дня погашать, сославшись на форс мажор и не платить по форс мажорным обстоятельствам.

  • Бриз

    Бриз
    1 час назад

    Это попытка узаконить воровскую власть на территории РФ!

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