Минюст предложил прощать чиновникам коррупцию при форс-мажоре
Коррупционные действия, совершенные при обстоятельствах непреодолимой силы, не будут считаться правонарушением. Такие поправки в законодательство разрабатывает Минюст совместно с МВД, Генпрокуратурой, Следственным комитетом и Министерством труда.
Министерство юстиции России начало разработку поправок в законы, по которым нарушение антикоррупционного законодательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы не будет считаться правонарушением. Соответствующее уведомление опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Цель поправок сформулирована как «освобождение физического лица от ответственности в случае, если несоблюдение им ограничений и запретов, <...> установленных в целях противодействия коррупции, вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение вышеуказанных запретов, ограничений, требований и исполнение обязанностей».
«В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов <...> невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено», — говорится в уведомлении.
Работа над поправками начата в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, отмечается в документе. Партнерами Минюста при этом выступают Минтруд, МВД, Генрокуратура и Следственный комитет.
В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечался 9 декабря, Генпрокуратура предоставила статистику коррупционных преступлений за 2018 год. С января по октябрь был зарегистрирован 3 171 случай получения взятки, в то время как за тот же период 2017 года таких преступлений было зарегистрировано 2 899. Рост составил 9,4 %.
Рост коррупции наблюдается в Москве, Подмосковье и на Кубани, уточнили в Генпрокуратуре. Всего с января по октябрь было зафиксировано 27,1 тысячи преступлений коррупционной направленности, что на 1,9 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает РБК.
Просмотров всего: 1339