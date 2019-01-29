Минюст предложил прощать чиновникам коррупцию при форс-мажоре

Коррупционные действия, совершенные при обстоятельствах непреодолимой силы, не будут считаться правонарушением. Такие поправки в законодательство разрабатывает Минюст совместно с МВД, Генпрокуратурой, Следственным комитетом и Министерством труда.

Министерство юстиции России начало разработку поправок в законы, по которым нарушение антикоррупционного законодательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы не будет считаться правонарушением. Соответствующее уведомление опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

​Цель поправок сформулирована как «освобождение физического лица от ответственности в случае, если несоблюдение им ограничений и запретов, <...> установленных в целях противодействия коррупции, вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение вышеуказанных запретов, ограничений, требований и исполнение обязанностей».

«В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов <...> невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено», — говорится в уведомлении.

Работа над поправками начата в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, отмечается в документе. Партнерами Минюста при этом выступают Минтруд, МВД, Генрокуратура и Следственный комитет.

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечался 9 декабря, Генпрокуратура предоставила статистику коррупционных преступлений за 2018 год. С января по октябрь был зарегистрирован 3 171 случай получения взятки, в то время как за тот же период 2017 года таких преступлений было зарегистрировано 2 899. Рост составил 9,4 %.

Рост коррупции наблюдается в Москве, Подмосковье и на Кубани, уточнили в Генпрокуратуре. Всего с января по октябрь было зафиксировано 27,1 тысячи преступлений коррупционной направленности, что на 1,9 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает РБК.