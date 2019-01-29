В прошлом году 57 пенсионеров, переехавших на юг Приамурья, получили компенсацию

В 2018 году 57 пенсионеров сменили место жительства, переехав из северных городов России на юг Амурской области. Пожилые люди в основном прибывают из северных районов Амурской области, а также из Хабаровского края, Камчатки, Якутии и Сахалина. Пенсионный фонд оплачивает им как проезд, так и провоз багажа.

Большинство переселенцев осели в Благовещенске – 48 пенсионеров. Трое постоянным местом жительства выбрали Белогорск, по два поселились в Свободном, Райчихинске и селе Ивановка.

Программа компенсации переезда пенсионерам-северянам на новое место жительства работает с 2013 года. Воспользоваться ей могут только неработающие пожилые люди, сообщает амурское отделение Пенсионного фонда. «Причин для переезда у северян несколько: выработанный северный стаж позволяет сохранять повышенную пенсию, а на новом месте жизнь не такая дорогая да и климат мягче», – пояснили в ПФР.

Пенсионный фонд оплачивает авиа- и железнодорожные билеты, а также переезд на личном автотранспорте пенсионера при предоставлении чеков автозаправочных станций. Если багаж (мебель, бытовая техника и другое) доставлялся отдельно на грузовом автотранспорте, то оплата производится по-другому – по прибытии на ближайшей железнодорожной станции берется справка о стоимости перевоза багажа железнодорожным транспортом. Провоз багажа оплачивается в расчёте тонна на пенсионера и до пяти тонн на всех членов семьи.

Компенсация расходов производится в Пенсионном фонде по новому месту жительства после регистрации. Но еще перед отъездом стоит обратиться к специалистам ПФР и получить детальные разъяснения, какие документы потребуется для компенсации и как их оформить, потому что существует нюансы.

«В 2018 году был вынесен один отказ по причине отсутствия у пенсионера документов, подтверждающих проезд и фактически произведенные расходы, – рассказала главный специалист-эксперт отдела социальных выплат отделения ПФР по Амурской области Светлана Маюк, – Еще дома, до отъезда, пенсионер может прийти в Пенсионный фонд, получить все разъяснения, а также специальную памятку для переезжающих граждан, в которой учтены все возможные случаи».

Памятка также размещена на сайте Пенсионного фонда. Дополнительные вопросы можно задавать по телефону 8(4162) 202-400.