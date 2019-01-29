Амурские общественники предлагают отказаться от использования газовых плит

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В Благовещенске и Благовещенском районе газом пользуются 33 500 человек. Из них 27 000 – жители многоквартирных домов. В баллонах газ покупают 6 500 потребителей. Газифицированными являются 440 многоэтажек.

«Для перехода газифицированных МКД на использование электроплит в домах необходимо провести реконструкцию электросетей в квартирах силами собственников помещений, провести реконструкцию внутридомовых электросетей также силами собственников помещения либо при проведении капитального ремонта МКД. И за счёт средств собственников помещений необходимо выполнить технические условия РСО о включении дополнительной электрической мощности», – рассказал председатель общественного совета при областном министерстве ЖКХ Павел Антошин.

Общественники создали пилотный проект договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий для газифицированных домов. Стоимость техусловий превысила 15 миллионов рублей.

«Эта цена делает невозможным отказ от услуг газификации для собственников помещений. В связи с чем мы считаем, что назрел вопрос пересмотра размера платы за техническое присоединение», – сообщил Павел Антошин.

По данным ГУ МЧС России по Амурской области, в 2018 году в регионе от газа пострадали 11 человек, все они остались живы. Было зарегистрировано 4 пожара – по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, 1 – в результате нарушения правил монтажа оборудования. 4 возгорания произошли по причинам, связанным с несоблюдением устройства и эксплуатации газового оборудования.

Ранее Амур.инфо сообщало, что пользователи мобильного приложения ОНФ «Народный контроль» могут принять участие в опросе, который запущен в связи с событиями в Магнитогорске.

Респонденты могут выразить свое мнение о работе газового оборудования в квартирах. Полученные результаты эксперты ОНФ используют при подготовке предложений по усилению безопасности в этой сфере и направят в правительство РФ.