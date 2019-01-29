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29января
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сегодня, 09:58 15

Амурские общественники предлагают отказаться от использования газовых плит

Амурские общественники предлагают отказаться от использования газовых плит
Фото: Амур.инфо

На заседании общественного совета при амурском министерстве ЖКХ участники обсудили возможность перевода газифицированных многоквартирных домов под использование электроплит. Внимание к этому вопросу усилилось после трагедии в Магнитогорске, где при взрыве бытового газа погибли 39 человек.

В Благовещенске и Благовещенском районе газом пользуются 33 500 человек. Из них 27 000 – жители многоквартирных домов. В баллонах газ покупают 6 500 потребителей. Газифицированными являются 440 многоэтажек.

«Для перехода газифицированных МКД на использование электроплит в домах необходимо провести реконструкцию электросетей в квартирах силами собственников помещений, провести реконструкцию внутридомовых электросетей также силами собственников помещения либо при проведении капитального ремонта МКД. И за счёт средств собственников помещений необходимо выполнить технические условия РСО о включении дополнительной электрической мощности», – рассказал председатель общественного совета при областном министерстве ЖКХ Павел Антошин.

Общественники создали пилотный проект договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий для газифицированных домов. Стоимость техусловий превысила 15 миллионов рублей.

«Эта цена делает невозможным отказ от услуг газификации для собственников помещений. В связи с чем мы считаем, что назрел вопрос пересмотра размера платы за техническое присоединение», – сообщил Павел Антошин.

По данным ГУ МЧС России по Амурской области, в 2018 году в регионе от газа пострадали 11 человек, все они остались живы. Было зарегистрировано 4 пожара – по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, 1 – в результате нарушения правил монтажа оборудования. 4 возгорания произошли по причинам, связанным с несоблюдением устройства и эксплуатации газового оборудования.

Ранее Амур.инфо сообщало, что пользователи мобильного приложения ОНФ «Народный контроль» могут принять участие в опросе, который запущен в связи с событиями в Магнитогорске.

Респонденты могут выразить свое мнение о работе газового оборудования в квартирах. Полученные результаты эксперты ОНФ используют при подготовке предложений по усилению безопасности в этой сфере и направят в правительство РФ.

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#ЖКХ #областная власть

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    где деньги взять на новые электросети?у пенсионеров на еду не хватает

  • тт

    тт
    3 часа назад

    От электричества тоже надо отказаться, сколько раз виновата в пожаре была электропроводка? А электрические бытовые приборы?

  • Nabivachev

    Nabivachev
    3 часа назад

    тт

    От электричества тоже надо отказаться, сколько раз виновата в пожаре была электропроводка? А электрические бытовые приборы?



    раз этак в тысячи больше.

  • Мозг

    Мозг
    3 часа назад

    Вообще пусть откажутся от приготовления пищи. Пусть сырое кушают как сыроеды.

  • дикаядикость

    дикаядикость
    3 часа назад

    С такими общественниками и врагов не надо, хоть пока от кислорода не предложили отказаться

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    везде идет газификация как признак развития, у нас наоборот, этих дебилов надо на рудники отправить, на фоне разговоров про нормы потребления электричества они нас туда толкают с "улыбкой на лице"???

  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    2 часа назад

    А не пошли бы эти на редкость "гениальные" общественники в пешее эротическое путешествие?

  • Sah

    Sah
    1 час назад

    нахер им отказываться тем более собираются льготы за электроплиты на э/энергию отменить.

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    1 час назад

    В связи со всеми причинами и постоянным удорожанием электроэнергии предлагаю во дворах домов выстроить общие большие печи для варки еды на дровах, от газа отказаться, и ввести соцнорму потребления энергии на человека равную 100 ваттной лампочка.

  • Разиня

    Разиня
    1 час назад



    провести реконструкцию электросетей в квартирах силами собственников помещений, провести реконструкцию внутридомовых электросетей также силами собственников помещения либо при проведении капитального ремонта МКД. И за счёт средств собственников помещений необходимо выполнить технические условия РСО о включении дополнительной электрической мощности», – рассказал председатель общественного совета при областном министерстве ЖКХ Павел Антошин.



    Ты это ... Абщественник ПАша - РАЗМНОЖАТЬСЯ СЕБЕ ЗАПРЕТИ!!!!

    Тупиковая ветка эволюции ля .....

  • Перметрин

    Перметрин
    1 час назад

    Как обычно..не можем/не хотим контролировать. А давайте запретим!!(((

  • full

    full
    59 минут назад

    Я, как бы это помягче выразиться, несколько озадачен, кто присвоил этим недоумкам статус общественника? Лично меня это оскорбляет. Общественник должен обладать интеллектом не ниже среднестатистического члена общества, мне так кажется.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    30 минут назад

    Разиня



    Ты это ... Абщественник ПАша - РАЗМНОЖАТЬСЯ СЕБЕ ЗАПРЕТИ!!!!



    Тупиковая ветка эволюции ля .....



    Класс!





    full



    +++



    Я так понимаю за деньги населения плюсом?! А там заземление и прочее в старых домах практически не возможно...



    Но дядя этого не знает





  • Sah

    Sah
    20 минут назад

    Светослав Ильиных

    В связи со всеми причинами и постоянным удорожанием электроэнергии предлагаю во дворах домов выстроить общие большие печи для варки еды на дровах, от газа отказаться, и ввести соцнорму потребления энергии на человека равную 100 ваттной лампочка.



    дрова дорогие, валежником надо топить

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    16 минут назад

    На газовой плите и еда быстрее разогревается, не тратится время на разогрев комфорки, газовые плиты, в отличии от электрических почти не ломаются, и воздух в квартире с газовой плитой не пересушен за счет выделения воды при сгорании газа, что комфортно и людям и комнатным цветам. У меня газовая плита, и я ею очень доволен. Совершенно дикое предложение "общественников"!!! Тоже хочется сказать нецензурные слова в их адрес :)

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