В Райчихинске покупатель с ножом пытался ограбить магазин

В Райчихинске полицейские оперативно задержали подозреваемого в разбое. Мужчина угрожал ножом продавцу и требовал отдать ему всю наличку из кассового аппарата.

В дежурную часть МО МВД России «Райчихинское» обратилась местная жительница, 1977 года рождения, с сообщением о том, что неизвестный мужчина напал на нее и забрал телефон. Выяснилось, что в магазин, где женщина работает продавцом, зашел мужчина. Он попросил показать ему товар, а потом внезапно схватил ее и, угрожая предметом похожим на нож, потребовал выдать ему все денежные средства из кассового аппарата.

Услышав, что наличных денег в кассе нет, злоумышленник отобрал у женщины мобильный телефон и скрылся. Ущерб составил более 16 000 рублей.

По факту разбоя следователи СО МО МВД России «Райчихинское» возбудили уголовное дело по статье «Разбой». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в течение суток задержали злоумышленника. Им оказался житель одного из сел Завитинского района 1999 года рождения.

Оперативники изъяли у него предполагаемое орудие преступления и похищенный телефон. Подозреваемого заключили под стражу.

В соответствии с действующим законодательством за совершенное преступление он может лишиться свободы сроком до 10 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.