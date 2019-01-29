Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:48 7

Во втором микрорайоне Благовещенска снова образовался порыв

Во втором микрорайоне Благовещенска снова образовался порыв
Фото: www.amur.info

Во втором микрорайоне Благовещенска, примерно на том же участке, который несколько дней назад затопили воды, вновь возник порыв. В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители города, которые сообщили, что в районе улицы Институтской из-под земли бьет пар, на поверхности появилась вода, правда, в меньших объемах, чем в прошлый раз.

В «Амурских коммунальных системах» подтвердили, что в микрорайоне произошел порыв. Утром на место происшествия отправились специалисты, которые сейчас выясняют причину. Пока жилые дома от водоснабжения и отопления не отключены.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», вечером 23 января произошло подтопление улиц во втором микрорайоне. Вода заливала проезжую часть, коммунальщики откачивали ее. Причиной стал порыв на водоводе. Пока искали порыв и устраняли неисправность, без водоснабжения оставался жилой дом по улице Кантемирова, 17. Это длилось несколько дней.

Просмотров всего: 2455

#ЖКХ #происшествия

распечатать


Происшествия

В третий раз на Бурее взорвали 35 тонн тротила
Происшествия

В ДТП в Ивановском районе пострадали четыре человека (видео)

Происшествия

Порыв в Свободном, оставивший без тепла десятки домов, ликвидировали в тот же день
Общество 21

Глава Белогорска: за нормативный, но несуществующий мусор белогорцы платить не намерены
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    каждый год одно и тоже

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    3 часа назад

    «России нужен прорыв, рывок порыв, и мы можем это сделать», — заявил Владимир Путин.

    И мы сделали это, Владимир Владимирович. Всех поздравляю.

  • Nana2212

    Nana2212
    3 часа назад

    Админы проверяйте информацию. В прошлый раз воды холодной не было двое суток. В этот раз дом снова остался без холодной воды.

  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    2 часа назад

    На моей памяти это продолжается 25 лет... Поможем венесуэлле

  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    2 часа назад

    На моей памяти это продолжается 25 лет... Поможем венесуэлле

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Так и катки заливать не надо.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    это не порыв, это прорыв

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь