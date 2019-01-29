Во втором микрорайоне Благовещенска снова образовался порыв

Во втором микрорайоне Благовещенска, примерно на том же участке, который несколько дней назад затопили воды, вновь возник порыв. В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители города, которые сообщили, что в районе улицы Институтской из-под земли бьет пар, на поверхности появилась вода, правда, в меньших объемах, чем в прошлый раз.

В «Амурских коммунальных системах» подтвердили, что в микрорайоне произошел порыв. Утром на место происшествия отправились специалисты, которые сейчас выясняют причину. Пока жилые дома от водоснабжения и отопления не отключены.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», вечером 23 января произошло подтопление улиц во втором микрорайоне. Вода заливала проезжую часть, коммунальщики откачивали ее. Причиной стал порыв на водоводе. Пока искали порыв и устраняли неисправность, без водоснабжения оставался жилой дом по улице Кантемирова, 17. Это длилось несколько дней.