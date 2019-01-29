МОТ предложила сократить рабочую неделю до 4 дней: обзор прессы

Фото: Амур.инфо

В России создадут защиту от угроз из космоса; увеличивается загрязнение Байкала; Челентано отметил день рождения выходом мультсериала о себе. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

«Российская газета» рассказала о том, что на площадках экономического форума в Давосе прозвучала вполне разумная инициатива: сократить рабочую неделю. Эксперты Международной организации труда утверждают, что при снижении продолжительности рабочего времени качество труда и креативность растут, а значит, есть смысл перейти на 4-дневную рабочую неделю. К тому же это позволит увеличить количество рабочих мест, благоприятно повлияет на здоровье работников, ведь люди будут меньше напрягаться и испытывать стрессов.

Если к мнению хороших, умных, замечательных, широко мыслящих (при этом точно так же, как и все мы) ученых прислушаются наши работодатели, то, во-первых, мы горы свернем, а во-вторых, вместо пятницы самым приятным днем недели будем считать четверг. Правда, закрадываются мысли о состоянии печени, но их можно и отогнать.

Также в номере

О чем еще читать в главной газете страны? Я остановился на заметке, рассказывающей о том, что в стране создадут защиту от угроз из космоса. Вероятно, нашим космическим «верхам» надоело ежедневно слушать и читать о том, что Земле угрожают то астероиды, то летающие тарелки, и они решили разработать программу спасения от незваных пришельцев. Вы узнаете, что рядом с нами носятся более сотни астероидов размером более километра, и они не особенно опасны – просто напугают иной раз, и всё. А вот тех, что поменьше – от 150 метров, – тех куда больше: переваливает за 20 тысяч, и каждый из них норовит воткнуться в Землю, да еще и со стороны России. Как от этой напасти будут спасаться при помощи пока еще только 100 миллионов долларов в год, читайте в «Российской газете».

Вам статья

После 100 миллионов на защиту от космической опасности прочтите о миллиардах, отпущенных на охрану Байкала. Рассказывается об увеличивающейся загрязненности, о различных организациях, призванных охранять и очищать главный пресный водоем страны. Пишут, что закрытие целлюлозного комбината особо не повлияло на сокращение загрязнения – хватает и других предприятий, норовящих отравить жизнь «славному морю». Цифры приводятся шокирующие, я их повторять не буду, лучше прочтите сами. Заодно узнаете, куда все же девались миллиарды, выделенные на охрану Байкала.

Не пропусти

Жаль расставаться с «Российской газетой», в ней много интересного, например, есть заметки о том, что в России все-таки восстановят вытрезвители, что Трамп пожертвовал четверть своей годовой зарплаты на борьбу с алкоголизмом, что Челентано 81-й год рождения отметил выходом мультсериала про самого себя. Еще пишут о том, что число побегов из тюрем резко снизилось. Вероятно, люди поняли, что с переменой места обитания мало что меняется.

И когда я снова дошел до заметки о сокращении рабочей недели до 4 дней, понял, что просмотрел всю газету, и перешел к следующей.

Очень интересно

В «Амурской правде» говорится о том, что газовые плиты в домах амурчан планируют заменить на электрические. Внимание к этой проблеме обусловлено чередой трагических событий, связанных со взрывами бытового газа. Кстати, рядом с большим материалом на эту тему размещена заметка о возгорании газового баллона на территории хладокомбината. Три человека получили ожоги.

Еще вы узнаете о строительстве в области пяти мусороперерабатывающих заводов, два из которых начнут работать уже через два года. Ну а еще пишут о том, что ко Дню города в Белогорске установят флагшток высотой с 16-этажный дом. В Белогорске, смотрю, лишь бы что, главное – попасть в СМИ.

Ну а самое-самое в сегодняшней «Амурке», как мне кажется, – материал о том, что благовещенский долгосторой, что на пересечении Зейской и Калинина, собираются сносить. Любопытно, да?

На посошок

Завершу обзор «Комсомольской правдой», где описываются подробности кражи из Третьяковки полотна Куинджи. Пишут, что благодаря этой краже многие россияне узнали, что Куинджи – не итальянский живописец, а вполне себе русский, да еще и с именем Архип. А еще газета задается вопросом, зачем нужно было воровать не самое дорогое полотно?

Действительно, стоило ль мараться из-за жалких двух миллионов долларов?!