В эфире «Эха Москвы в Благовещенске»: интервью с корреспондентом The Wall Street Journal

Во вторник, 29 января, в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» программа «Я так думаю!». Собеседник ведущего Михаила Митрофанова – корреспондент The Wall Street Journal в России Анатолий Курманаев.

Дневной разворот проведут Алексей Воскобойников и Михаил Митрофанов.

Вечером в эфир выйдет программа «Слава блогу!». Гостем студии станет Яна Колода, блогер, пишущий об истории своей семьи и судьбах русских эмигрантов начала ХХ века. Ведущая программы Татьяна Удалова.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм Благовещенского «Эха» echo_blg.

