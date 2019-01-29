Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:21 0

В эфире «Эха Москвы в Благовещенске»: интервью с корреспондентом The Wall Street Journal

В эфире «Эха Москвы в Благовещенске»: интервью с корреспондентом The Wall Street Journal

Во вторник, 29 января, в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» программа «Я так думаю!». Собеседник ведущего Михаила Митрофанова – корреспондент The Wall Street Journal в России Анатолий Курманаев.

Дневной разворот проведут Алексей Воскобойников и Михаил Митрофанов.

Вечером в эфир выйдет программа «Слава блогу!». Гостем студии станет Яна Колода, блогер, пишущий об истории своей семьи и судьбах русских эмигрантов начала ХХ века. Ведущая программы Татьяна Удалова.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм Благовещенского «Эха» echo_blg.

Просмотров всего: 24

#СМИ

распечатать


Общество

МОТ предложила сократить рабочую неделю до 4 дней: обзор прессы
Общество 2

Результаты опроса на Амур.инфо: наказывать нужно не только хозяев собачьих концлагерей
Общество 2

Тема утреннего «Эха Москвы в Благовещенске» – грипп
Общество 1

Молоко в России может существенно подорожать: обзор прессы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь