Предельная сумма долга по потребительским кредитам в РФ ограничена

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Кроме того, до июля текущего года общий размер процентов, неустоек (штрафов, пени) и иных начислений по таким кредитам не может превышать сумму первоначального займа более чем в два с половиной раза, до января 2020 года — в два, а затем — в полтора раза.

Закон не предусматривает начисления процентов по займам без обеспечения, заключенным на срок не более 15 дней на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей. Кредитор может начислять только неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств после того, как фиксированная сумма платежей достигнет 30 процентов от суммы займа.

Также запрещается взыскание долгов по займам, которые выдали «черные кредиторы» (нелегальные организации, у которых нет лицензии Центробанка).