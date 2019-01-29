Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:14 0

Предельная сумма долга по потребительским кредитам в РФ ограничена

Предельная сумма долга по потребительским кредитам в РФ ограничена
Фото: архив Амур.инфо

С 28 января в России вступили в силу поправки в федеральные законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Теперь ставка по потребительским кредитам до одного года не может составлять более полутора процентов в день, а с июля 2019-го — более одного процента, сообщают РИА Новости.

Кроме того, до июля текущего года общий размер процентов, неустоек (штрафов, пени) и иных начислений по таким кредитам не может превышать сумму первоначального займа более чем в два с половиной раза, до января 2020 года — в два, а затем — в полтора раза.

Закон не предусматривает начисления процентов по займам без обеспечения, заключенным на срок не более 15 дней на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей. Кредитор может начислять только неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств после того, как фиксированная сумма платежей достигнет 30 процентов от суммы займа.

Также запрещается взыскание долгов по займам, которые выдали «черные кредиторы» (нелегальные организации, у которых нет лицензии Центробанка).

Просмотров всего: 165

#закон #финансы

распечатать


Происшествия 11

Экс-главу «Дальспецстроя» Дмитрия Савина нашли мертвым в Москве
Экономика

Почти миллион человек пересекли границу через пункты пропуска Благовещенской таможни
Происшествия 3

Завитинские бухгалтеры выдавали себя за педагогов и получали их зарплату
Общество

Семьям погибших добровольных пожарных в Приамурье предлагают выплачивать миллион

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь