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29января
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сегодня, 08:56 0

Ветер, усиление облачности: прогноз погоды в Приамурье на 29 января

Ветер, усиление облачности: прогноз погоды в Приамурье на 29 января
Фото: Амур.инфо

29 января в Амурской области будет переменно облачно, местами на севере ожидается слабый, умеренный снег. Ветер дует с юга, юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, с усилением утром до 13 метров в секунду.

Температура воздуха днем на севере поднимется до 7..12, на юге – до 6...11 градусов мороза.

В Благовещенске, по прогнозам Амурского гидрометцентра, ожидается увеличение облачности до значительной, без осадков. Дует юго-восточный ветер с силой 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут минус 6...8 градусов.

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#погода

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