Таможня Хэйхэ закрывается из-за празднования китайского Нового года

Пассажирский и грузовой пункты пропуска в Хэйхэ закроются на 3 дня. В китайский Новый год таможня не будет работать.

Как сообщает портал Biang со ссылкой на информацию Народного правительства Хэйхэ, грузовой и пассажирский пункты пропуска не будут работать с 4 по 6 февраля. В обычном режиме таможня возобновит работу в четверг, 7 февраля.

Китайский новый год по лунному календарю встретят в ночь с 4 на 5 февраля. В это время жизнь в Китае приостанавливается – все уходят на каникулы. Они завершатся Праздником красных фонарей.