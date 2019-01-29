Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:10 0

Таможня Хэйхэ закрывается из-за празднования китайского Нового года

Таможня Хэйхэ закрывается из-за празднования китайского Нового года
Фото: vk.com

Пассажирский и грузовой пункты пропуска в Хэйхэ закроются на 3 дня. В китайский Новый год таможня не будет работать.

Как сообщает портал Biang со ссылкой на информацию Народного правительства Хэйхэ, грузовой и пассажирский пункты пропуска не будут работать с 4 по 6 февраля. В обычном режиме таможня возобновит работу в четверг, 7 февраля.

Китайский новый год по лунному календарю встретят в ночь с 4 на 5 февраля. В это время жизнь в Китае приостанавливается – все уходят на каникулы. Они завершатся Праздником красных фонарей.

Просмотров всего: 676

#Китай #праздники #таможня

распечатать


Экономика

Почти миллион человек пересекли границу через пункты пропуска Благовещенской таможни
Культура 2

В Благовещенске начали праздновать китайский Новый год (фото)
Общество 6

В Китае начали штрафовать пешеходов, уткнувшихся в телефоны
Экономика 10

Квота по иностранной рабочей силе в Амурской области выше всех в ДФО
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь